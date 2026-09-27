EUFOR na Sajmu knjige u Tuzli: Posjetioci učili i o prvoj pomoći

Pripadnici EUFOR-a učestvovali su na Trećem sajmu knjige „Tuzla 2026“, gdje su posjetiocima predstavili Operaciju Althea i aktivnosti misije u Bosni i Hercegovini.

Na štandu EUFOR-a građani su imali priliku razgovarati s pripadnicima misije, dok su za najmlađe posjetioce organizirane kreativne aktivnosti i igre.

Poseban dio programa odnosio se na prvu pomoć. Medicinski tim EUFOR-a demonstrirao je osnovne tehnike pružanja pomoći i ukazao na značaj pravovremene reakcije u hitnim situacijama.

Tokom višednevnog Sajma knjige organizirani su brojni sadržaji, uključujući panele, radionice, susrete s piscima i urednicima te književne večeri. Posebna pažnja bila je usmjerena na mlade čitaoce, školske i studentske programe i domaće autore.

Posjetiocima se obratio i komandant EUFOR-a, generalmajor Maurizio Fronda, koji je istakao značaj događaja koji okupljaju ljude i povezuju zajednice.

„Sigurno i stabilno okruženje stvara prostor u kojem svakodnevni život može napredovati, u kojem djeca mogu učiti, preduzeća poslovati, a kulturni događaji poput ovog biti organizirani“, poručio je Fronda.

Iz EUFOR-a su naveli da će nastaviti saradnju sa zajednicama širom Bosne i Hercegovine i podržavati sigurno i stabilno okruženje u kojem građani mogu živjeti, raditi, učiti i okupljati se.