EUFOR u Mostaru demonstrira vojnu spremnost u vježbi „Brzi odgovor 2026“

Na Međunarodnom aerodromu Mostar počela je vježba EUFOR-a „Brzi odgovor 2026“, tokom koje će multinacionalne snage demonstrirati sposobnosti kopnenog manevra, zračnog desanta, uklanjanja eksplozivnih sredstava i medicinske evakuacije.

U Mostaru su se okupili visoki zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, predstavnici diplomatske zajednice, zemalja učesnica misije te međunarodni i vojni partneri EUFOR-a.

Prema programu vježbe, vojnici iz Francuske, Austrije i Rumunije najprije će osigurati šire područje izvođenja aktivnosti, nakon čega slijedi zračni desant italijanskih padobranaca iz helikoptera CH-47 Chinook.

U vježbi učestvuju i nizozemski vojnici, koji će izvesti desant i simulirani napad na objekt s naoružanim elementima.

Dio scenarija obuhvata i djelovanje grčkog tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava, kao i medicinsku evakuaciju uz angažman mađarskog sanitetskog tima i helikoptera H225M.

EUFOR ističe da je ove godine prvi put u okviru godišnje vježbe „Brzi odgovor“ tokom procesa pojačanja angažovan i padobranski sastav.

Aktivnosti se provode na više lokacija širom Bosne i Hercegovine, u saradnji s Oružanim snagama BiH i drugim nadležnim institucijama.