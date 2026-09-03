Ništa od dolaska Bajraktarevića u Hajduk: Transfer navodno nije bio ni blizu realizacije

Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa.

Hrvatski portal Index, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, navodi da dolazak bh. reprezentativca na Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.

Bajraktarević je trenutno član PSV-a, s kojim ima ugovor do ljeta 2029. godine. Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na osam miliona eura.

Nizozemski klub doveo ga je u januaru 2025. godine iz New England Revolutiona za tri miliona eura fiksno, uz bonuse koji su ukupnu vrijednost transfera mogli povećati na šest miliona eura. Američki klub pritom je zadržao i procenat od buduće prodaje.

PSV ovog ljeta nije bio spreman pustiti Bajraktarevića za manji iznos. U vrijeme kada se spominjao interes Dinama, navodno se govorilo o odšteti od oko 12 miliona eura za trajni transfer.

Upravo zbog visoke cijene Dinamo je tada pokušavao dogovoriti posudbu, umjesto direktnog otkupa ugovora.