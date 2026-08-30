Bajraktarević upisao prve minute u sezoni: PSV ubjedljiv protiv Utrechta

Esmir Bajraktarević upisao je prve minute u novoj sezoni Eredivisie, a njegov PSV je na gostovanju kod Utrechta slavio ubjedljivu pobjedu rezultatom 6:1.

Bajraktarević je u igru ušao u 65. minuti, kada je zamijenio Ivana Perišića. Bh. reprezentativac je za nešto više od 25 minuta na terenu ostavio dobar utisak i u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetio domaćem golmanu.

Utrecht je poveo već u šestoj minuti preko Stepanova, ali je PSV brzo odgovorio golom van Bommela. Do kraja prvog poluvremena Til je pogodio za preokret.

U nastavku su za PSV pogađali Mauro Junior, Mijnans i ponovo Til, dok je konačnih 6:1 u sudijskoj nadoknadi postavio Dest.

Bajraktarević je od početka sezone upisao još dva nastupa – jedan u meču za Johan Cruijff Schaal i jedan za drugi tim PSV-a.