Ermin Mahmić karijeru nastavlja u Turskoj: Zvanično predstavljen u Çorumu

RTV SLON
Foto: Arca Çorum FK

Bosanskohercegovački reprezentativac Ermin Mahmić i zvanično je predstavljen kao novi fudbaler turskog Çoruma.

Mahmić u Tursku stiže nakon odlične sezone u dresu Slovana iz Libereca, gdje je svojim igrama privukao pažnju brojnih evropskih klubova.

Posebno se govorilo o mogućem transferu u škotski Celtic, ali je  Mahmić na kraju izabrao Tursku kao narednu destinaciju u karijeri.

Çorum je prošle sezone izborio plasman u najviši rang turskog fudbala, a novu sezonu otvorio je remijem protiv Galatasaraya.

Turski klub je na svojim kanalima potvrdio dolazak bh. reprezentativca i poželio mu dobrodošlicu u crveno-crni dres.

Mahmić će tako u narednom periodu pokušati nastaviti s dobrim igrama i u turskom prvenstvu.

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