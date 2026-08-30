Ermin Mahmić karijeru nastavlja u Turskoj: Zvanično predstavljen u Çorumu

Bosanskohercegovački reprezentativac Ermin Mahmić i zvanično je predstavljen kao novi fudbaler turskog Çoruma.

Mahmić u Tursku stiže nakon odlične sezone u dresu Slovana iz Libereca, gdje je svojim igrama privukao pažnju brojnih evropskih klubova.

Posebno se govorilo o mogućem transferu u škotski Celtic, ali je Mahmić na kraju izabrao Tursku kao narednu destinaciju u karijeri.

Çorum je prošle sezone izborio plasman u najviši rang turskog fudbala, a novu sezonu otvorio je remijem protiv Galatasaraya.

Turski klub je na svojim kanalima potvrdio dolazak bh. reprezentativca i poželio mu dobrodošlicu u crveno-crni dres.

Mahmić će tako u narednom periodu pokušati nastaviti s dobrim igrama i u turskom prvenstvu.