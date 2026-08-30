Zmajevi sutra protiv Litvanije: BiH nastavlja borbu za plasman na Mundobasket

RTV SLON
Foto: RTV Slon

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će u Vilniusu odigrati drugu utakmicu augustovskog prozora drugog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Zmajevi će na gostovanju odmjeriti snage s Litvanijom, a susret je zakazan za 17:30 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Utakmica će biti odigrana u Areni Vilnius.

Bh. reprezentacija u Litvaniju stiže nakon važne pobjede nad Italijom u tuzlanskom Mejdanu rezultatom 78:76. Duel protiv Litvanaca bit će drugi od ukupno šest mečeva koje BiH igra u ovoj fazi kvalifikacija.

Bosna i Hercegovina nalazi se u grupi J zajedno sa Srbijom, Turskom, Italijom, Litvanijom i Islandom. Nakon završetka kvalifikacija, tri najbolje reprezentacije iz grupe izborit će direktan plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru.

Litvanija je tradicionalno težak protivnik, a u dosadašnjih šest međusobnih susreta slavila je četiri puta, dok je BiH ostvarila dvije pobjede.

Posljednji duel dvije selekcije odigran je na Eurobasketu 2022. godine, kada je Litvanija slavila rezultatom 87:70.

Utakmica Litvanija – Bosna i Hercegovina na rasporedu je u ponedjeljak, 31. augusta, od 17:30 sati.

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