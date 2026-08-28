BiH slavila protiv Italije u dramatičnoj završnici: Nurkić predvodio Zmajeve

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najvećih pobjeda u novijoj historiji. Zmajevi su večeras u prepunom Mejdanu, u prvom susretu druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, savladali Italiju rezultatom 78:76.

Bh. selekcija je tako prvi put u zvaničnoj utakmici uspjela nadigrati Italiju, a do izuzetno važnog trijumfa stigla je nakon velike borbe i dramatične završnice.

Ekipa Darija Gjergje pokazala je ogromnu borbenost i karakter, posebno ako se uzmu u obzir izuzetno teški uslovi za igru. Visoka temperatura i sparina u dvorani dodatno su otežavali posao igračima obje reprezentacije.

Početak susreta pripao je našoj selekciji. Lazić je pogodio trojku za vodstvo 3:0, ali Italijani su vrlo brzo odgovorili i preuzeli kontrolu nad igrom. Gosti su iskoristili nekoliko grešaka bh. košarkaša i dobrim šutem za tri poena držali prednost gotovo tokom cijele prve četvrtine.

Italija je u devetoj minuti imala najveću prednost u tom periodu, kada je vodila 17:12.

Završnica prve četvrtine, međutim, pripala je Zmajevima. Uz veoma dobru odbranu Gegića, a potom i Vrabca, naša reprezentacija je napravila preokret i nakon deset minuta igre imala minimalnu prednost od 18:17.

Šut za tri poena u prvoj četvrtini nije služio naše košarkaše. BiH je pogodila svega dvije trojke iz 11 pokušaja.

Druga dionica donijela je mnogo kvalitetniju igru bh. reprezentacije. Odbrana je funkcionisala odlično, dok je Luka Garza svojim igrama pod košem stvarao velike probleme protivničkoj ekipi.

Koliko je odbrana Zmajeva bila dobra govori podatak da je Italija u prvih pet minuta druge četvrtine uspjela postići samo dva poena. Naša selekcija je to iskoristila i napravila seriju kojom je stigla do devet poena prednosti, odnosno vodstva 28:19.

Najveću prednost na utakmici BiH je imala dvije minute prije kraja prvog poluvremena. Tada je semafor pokazivao 32:22.

U tim trenucima posebno se istakao Jusuf Nurkić. Kapiten reprezentacije bio je nezaustavljiv i do poluvremena je skupio 10 poena i osam skokova.

Na veliki odmor Zmajevi su otišli sa sedam poena prednosti, pri rezultatu 34:27.

Treća četvrtina ponovo je donijela probleme našoj selekciji, što je jedan od perioda igre koji tradicionalno zna biti slabija tačka bh. reprezentacije.

Nakon što su Kamenjaš i Alibegović na početku četvrtine postigli poene za BiH, Italijani su u nastavku uspjeli smanjiti zaostatak. U drugom dijelu treće četvrtine prišli su na samo dva poena razlike, bilo je 43:41.

Naša selekcija je u tim trenucima previše pokušavala šutevima za tri poena, što su Italijani znali kazniti. Posebno je raspoložen bio Fontecchio.

Ipak, završnica treće četvrtine ponovo je pripala Zmajevima. Predvođena Nurkićem, BiH je napravila novu seriju i vratila se na plus sedam, odnosno 50:43.

Nurkić je tada već ostvario double-double učinak, pošto je imao 18 poena i 10 skokova.

U posljednjih deset minuta ušlo se s četiri poena prednosti za našu selekciju, a uslijedila je prava drama na parketu Mejdana.

Zmajevi su zahvaljujući odličnim igrama Nurkića, Kamenjaša i Garze uspijevali kontrolisati rezultat. Sedam minuta prije kraja BiH je imala prednost od sedam poena, bilo je 64:57.

Međutim, Italijani su ponovo uspjeli zakomplikovati situaciju. Nekoliko loših napada naše reprezentacije gosti su iskoristili i pet minuta prije kraja smanjili zaostatak na samo dva poena – 64:62.

U tim trenucima odgovornost je ponovo preuzeo Nurkić i važnim poenima održavao prednost domaće selekcije.

Drama je dostigla vrhunac u samoj završnici. Italija je trojkom Mellija uspjela preokrenuti rezultat i povesti 73:70. Bio je to tek drugi put na utakmici da su Azzurri imali prednost.

Ipak, odgovor BiH stigao je gotovo odmah. Uslijedio je napad naše reprezentacije, a Alibegović je pogodio izvan linije za tri poena i izazvao potpuni delirij na tribinama Mejdana. BiH je ponovo povela, ovoga puta rezultatom 75:73.

Do kraja utakmice Zmajevi su uspjeli sačuvati prednost i izdržati pritisak Italijana. Na kraju je semafor pokazao 78:76 za Bosnu i Hercegovinu.

Najbolji pojedinac utakmice bio je Jusuf Nurkić. Kapiten BiH završio je susret sa 25 poena i 14 skokova, čime je upisao još jedan double-double.

Veliku pomoć Nurkiću pružili su Kamenjaš sa 13 i Luka Garza sa 10 poena.

U redovima Italije najefikasniji su bili Simone Fontecchio i Nico Mannion, koji su utakmicu završili sa po 14 postignutih poena.

Bosna i Hercegovina sada se okreće narednom izazovu. Zmajevi će već u ponedjeljak igrati novi susret kvalifikacija, a protivnik će im biti reprezentacija Litvanije na gostujućem terenu.