Mejdan čeka Zmajeve: Košarkaši BiH počeli pripreme za nastavak kvalifikacija za SP

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću, gdje je počela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Selektor Dario Gjergja trenutno na raspolaganju ima većinu pozvanih igrača, dok će se Luka Garza, Xavier Castaneda i Amar Alibegović reprezentaciji priključiti u narednim danima.

Zmajevi će na Vlašiću trenirati do 17. augusta, nakon čega pripreme nastavljaju u Sarajevu.

U sklopu priprema reprezentaciju očekuje i prijateljska utakmica protiv Poljske, koja će biti odigrana 20. augusta u Hrasnici, s početkom u 19 sati.

Tri dana kasnije, 23. augusta, bh. selekcija će u tuzlanskom Mejdanu odigrati još jedan pripremni susret, ovog puta protiv KK Bosna. Mejdan će potom biti domaćin i zvanične utakmice. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 28. augusta ugostiti Italiju u susretu prvog kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Pred Zmajevima su tako intenzivne pripreme i važne utakmice koje će poslužiti kao uvertira za nastavak kvalifikacija i susret s Italijom pred domaćom publikom.