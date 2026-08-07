Kadetska reprezentacija BiH danas od 18:30 sati igra drugu utakmicu na Evropskom prvenstvu B divizije za igrače do 16 godina, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji. Nakon sigurnog početka i pobjede protiv Norveške, bh. košarkaše očekuje duel sa Švedskom.

Susret Švedske i Bosne i Hercegovine igra se u Sportskom centru „Boris Trajkovski“ u Skoplju, a pobjeda bi bh. kadetima donijela odličnu poziciju nakon prva dva kola grupne faze.

Kadetska reprezentacija BiH prvenstvo otvorila pobjedom 83:66

Bosna i Hercegovina je nastup na prvenstvu otvorila pobjedom protiv Norveške rezultatom 83:66. Bh. tim je već u prvom poluvremenu napravio značajnu razliku, nakon prve četvrtine vodio je 24:17, a na odmor otišao s prednošću 47:31.

Prednost je dodatno povećana u trećoj četvrtini, nakon koje je rezultat bio 68:45, pa pitanje pobjednika praktično nije dolazilo u pitanje. Norvežani su uspjeli ublažiti poraz u posljednjih deset minuta, ali je BiH prvenstvo otvorila uvjerljivim trijumfom.

Među najzapaženijim igračima bio je Mak Omerović sa 19 poena, 11 skokova i četiri asistencije. Alem Elezović upisao je 12 skokova, dok su značajan doprinos dali i ostali članovi bh. selekcije.

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BiH ima pozitivan međusobni učinak protiv Švedske

Današnji protivnik predstavlja ozbiljniji test za mlade bh. košarkaše. BiH i Švedska do sada su se tri puta sastale na evropskim prvenstvima ovog uzrasta, a kadetska reprezentacija BiH ostvarila je dvije pobjede.

Švedska je bila bolja u prvom međusobnom susretu 2007. godine rezultatom 75:65, dok je BiH dobila naredna dva duela. Na prvenstvu 2022. godine bh. kadeti slavili su sa 72:69, a godinu kasnije ponovo su pobijedili Šveđane, ovaj put rezultatom 65:61.

U grupi još Bugarska, Finska i Luksemburg

Bosna i Hercegovina smještena je u grupu C zajedno sa Švedskom, Norveškom, Bugarskom, Finskom i Luksemburgom. Grupa tako broji šest reprezentacija, a svaki rezultat može imati veliki značaj u borbi za nastavak takmičenja.

Nakon utakmice protiv Švedske, kadetska reprezentacija BiH u nastavku grupne faze igra protiv Bugarske, Luksemburga i Finske. Sve utakmice bh. selekcije u grupnoj fazi igraju se u Skoplju.

Evropsko prvenstvo B divizije održava se od 6. do 15. augusta u Skoplju i Gevgeliji, a okuplja ukupno 22 reprezentacije raspoređene u četiri grupe. Učesnici se, osim za što bolji plasman na turniru, bore i za promociju u elitnu diviziju evropske kadetske košarke.

Kadetska reprezentacija BiH protiv Švedske od 18:30 sati

Nakon dobrog izdanja protiv Norveške, današnji susret trebao bi pokazati više o mogućnostima ove generacije bh. košarkaša. Švedska je protivnik s kojim BiH ima dobra iskustva iz prethodnih godina, ali novi turnir donosi novu generaciju i potpuno drugačiji odnos snaga.

Utakmica Švedske i Bosne i Hercegovine na rasporedu je danas od 18:30 sati u Sportskom centru „Boris Trajkovski“ u Skoplju.