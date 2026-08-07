Premijerno objavljena pjesma „Lejla“ iz mjuzikla „Travnik je voljeti lako“ u izvedbi Fazle i Taika Ganića

Selma Jatić
Premijerno objavljena pjesma „Lejla“ iz mjuzikla „Travnik je voljeti lako“ u izvedbi Fazle i Taika Ganića

Publika sada ima priliku poslušati pjesmu „Lejla“, novu numeru iz mjuzikla „Travnik je voljeti lako“, autora Taika Ganića, koju izvode Muhamed Fazlagić Fazla i Taik Ganić.

Riječ je o živoj koncertnoj izvedbi pjesme koja kroz snažnu vokalnu interpretaciju i emotivnu atmosferu donosi još jedan segment ovog muzičko-scenskog projekta posvećenog Travniku, njegovoj tradiciji, ljudima i vrijednostima.

Mjuzikl „Travnik je voljeti lako“ premijerno je izveden 30. marta 2026. godine, a kroz spoj muzike, emocije i scenskog izraza donosi priču o ljubavi prema ovom gradu. Poseban doprinos projektu dao je Muhamed Fazlagić Fazla, čiji prepoznatljiv vokal dodatno obogaćuje muzičku priču.

Pjesmu „Lejla“ autorski potpisuje Taik Ganić, koji je radio muziku, tekst, aranžman, mix i produkciju, dok je mastering uradio Aloiz Čakarić. Fazli se u izvođenju pridružuje i sam autor, čime pjesma dobija dodatnu umjetničku dimenziju.

Objavljivanjem ove numere nastavlja se predstavljanje pjesama nastalih za potrebe mjuzikla i izvan pozorišne scene, omogućavajući publici da ponovo doživi emocije i poruke ovog projekta.

pročitajte i ovo

Vijesti

Najavljene ekstremne temperature, evo na šta treba obratiti pažnju

Vijesti

CIK BiH ovjerio 64 kandidatske liste

Vijesti

Vatrogasci imali pune ruke posla, požari širom TK

Vijesti

Vikend na Panonici uz muziku i zabavu: DJ MilloOne, TNT Band i Belma Sakić na Beach Baru Odisej

Sport

Kadetska reprezentacija BiH protiv Švedske traži drugu pobjedu na Eurobasketu

Učitati više