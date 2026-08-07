Premijerno objavljena pjesma „Lejla“ iz mjuzikla „Travnik je voljeti lako“ u izvedbi Fazle i Taika Ganića

Publika sada ima priliku poslušati pjesmu „Lejla“, novu numeru iz mjuzikla „Travnik je voljeti lako“, autora Taika Ganića, koju izvode Muhamed Fazlagić Fazla i Taik Ganić.

Riječ je o živoj koncertnoj izvedbi pjesme koja kroz snažnu vokalnu interpretaciju i emotivnu atmosferu donosi još jedan segment ovog muzičko-scenskog projekta posvećenog Travniku, njegovoj tradiciji, ljudima i vrijednostima.

Mjuzikl „Travnik je voljeti lako“ premijerno je izveden 30. marta 2026. godine, a kroz spoj muzike, emocije i scenskog izraza donosi priču o ljubavi prema ovom gradu. Poseban doprinos projektu dao je Muhamed Fazlagić Fazla, čiji prepoznatljiv vokal dodatno obogaćuje muzičku priču.

Pjesmu „Lejla“ autorski potpisuje Taik Ganić, koji je radio muziku, tekst, aranžman, mix i produkciju, dok je mastering uradio Aloiz Čakarić. Fazli se u izvođenju pridružuje i sam autor, čime pjesma dobija dodatnu umjetničku dimenziju.

Objavljivanjem ove numere nastavlja se predstavljanje pjesama nastalih za potrebe mjuzikla i izvan pozorišne scene, omogućavajući publici da ponovo doživi emocije i poruke ovog projekta.