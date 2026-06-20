Mjuzikl za mlade „Kriva Drina“ u nedjelju na sceni BKC-a TK

Na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u nedjelju, 21. juna 2026. godine, u 18 sati bit će izveden mjuzikl za mlade „Kriva Drina“.

Riječ je o koprodukcijskom projektu „TAJJ udruženja Novi Sad“ i Pozorišta mladih Tuzle, a ulaz na predstavu je slobodan.

„Kriva Drina“ je muzičko-dramski projekat u čijem je središtu ideja pomirenja. Radnja predstave smještena je u distopijsku budućnost koja na simboličan način ismijava sadašnjost i upozorava na posljedice društvenog pravca kojim se krećemo.

Predstava prikazuje svijet u kojem su ekološka katastrofa, vladavina straha i mnoštvo besmislenih pravila doveli do podjela, otuđenja i kontrole. U takvom okruženju četvero mladih ljudi slučajno se upoznaje nakon što su mahali preko rijeke, prema zabranjenoj strani.

Kada se ujedine kao grupa, u njima raste hrabrost, ali i želja da nešto promijene. Upravo kroz njihove susrete i odluke predstava otvara teme zajedništva, odgovornosti, slobode i potrebe da mladi ljudi vjeruju kako promjena počinje od njih.

Tekst za predstavu napisao je Dejan Aleksić, dok muziku potpisuje Miloš Matić.

U predstavi igraju Teodora Bijelić, Lamija Redžepagić, Mihajlo Ivančević, Amar Hedžić, Miloš Matić, Mladen Ristić i Gudački kvartet TAJJ, a režiju potpisuje Tamara Kostrešević.

Direktorica projekta je Jovanka Mazalica, koordinatorica Maja Matić, partner koordinatorica za Tuzlu Amila Beširović, dok je korepetitorica Anela Huremović-Bošnjaković.

Mjuzikl „Kriva Drina“ bit će izveden u nedjelju, 21. juna 2026. godine, u 18 sati na sceni Bosanskog kulturnog centra TK, a ulaz za publiku je slobodan.