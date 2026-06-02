“Fikro u (h)raljama života”, pozorišni projekat tuzlanskog glumca Armina Ćatića, bit će premijerno izveden pred tuzlanskom publikom 8. juna u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona.

Predstava, koja kroz humor donosi priče običnog čovjeka i dijelove njegove svakodnevice, nastala je iz lika Fikre, vozača autobusa koji je publiku najprije osvojio kroz kratke videozapise na internetu.

Ćatić kaže da je Fikro nastao sasvim spontano, tokom putovanja autobusom s kolegama iz Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, gdje radi već osam godina.

“Fikro je nastao u autobusu kada sam putovao sa Hrvatskim narodnim kazalištem iz Osijeka u Split. Napravio sam mali stand-up s kolegama, to je snimljeno i stavio sam na internet. Nakon toga sam vidio da se to ljudima sviđa i krenuo sam s tim videima”, kazao je Ćatić.