Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 07.06.2026. godine (nedjelja) na području Grada Gradačca:

-u ulicama: 6. April, 7. Bataljona, Šehida i Titovoj u vremenu od 06:00 do 19:00 sati,
-u naseljima: Gradačac, Lahve, Gradina, Kula Varoš, Svirac, Banja, Skenderija, Liporašće, Ahmetaši, Bošnjakovići, Mujići, Ilovac, Potok Mahala, Sejdići, Brdo, Sinanovići, Vukovići, Mionica,
Bagdale, Mionica Utrne, Bukva, Šehitluci, Nezić, Majevička i Kadić Mahala u vremenu od 16:00 do 17:00 sati.