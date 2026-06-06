Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 07.06.2026. godine (nedjelja) na području Grada Gradačca:

-u ulicama: 6. April, 7. Bataljona, Šehida i Titovoj u vremenu od 06:00 do 19:00 sati,

-u naseljima: Gradačac, Lahve, Gradina, Kula Varoš, Svirac, Banja, Skenderija, Liporašće, Ahmetaši, Bošnjakovići, Mujići, Ilovac, Potok Mahala, Sejdići, Brdo, Sinanovići, Vukovići, Mionica,

Bagdale, Mionica Utrne, Bukva, Šehitluci, Nezić, Majevička i Kadić Mahala u vremenu od 16:00 do 17:00 sati.