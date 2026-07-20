Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 21.07.2026. godine (utorak) na području:
- Grada Lukavca u naseljima Berkovica i Kruševica, te u dijelovima naselja Gnojnica (od spomen česme prema Berkovici) u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.
- Grada Živinica u naselju Rasadine u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.