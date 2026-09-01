Turizam u TK u porastu: Za šest mjeseci ostvareno gotovo 57.000 noćenja

Turizam u Tuzlanskom kantonu bilježio je rast u prvoj polovini 2026. godine, tokom koje je evidentirano 28.560 dolazaka i 56.972 noćenja turista.

Broj turističkih dolazaka od januara do kraja juna bio je veći za 8,9 posto u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj noćenja povećan za 13,9 posto.

Domaći turisti ostvarili su 15.707 dolazaka i 30.653 noćenja. Istovremeno je zabilježeno 12.853 dolaska stranih turista, koji su ostvarili 26.319 noćenja. Posebno je izražen rast noćenja stranih gostiju, za 16,4 posto u odnosu na prvih šest mjeseci 2025. godine.

Samo tokom juna Tuzlanski kanton posjetilo je 5.780 turista, a ostvarena su 11.102 noćenja. Većina gostiju koristila je hotele i slične smještajne kapacitete, u kojima je tokom prvih šest mjeseci evidentirano više od 56.000 noćenja.

Podaci pokazuju i da je najveći dio gostiju u junu dolazio individualno. Od ukupnog broja dolazaka, 86,9 posto činili su individualni, a 13,1 posto organizovani dolasci.