Nadomak Neuma planiran resort od 920 miliona eura

Tri Sestrice, veliki turistički kompleks vrijedan oko 920 miliona eura, planiran je svega dvadesetak kilometara od Neuma, na području Dubrovačkog primorja u Hrvatskoj. Projekat bi, ukoliko bude realizovan prema sadašnjim planovima, trebao donijeti sedam luksuznih hotela, stotine apartmana i vila, golf teren i marinu.

Riječ je o projektu koji se razvija već gotovo dvije decenije, a iza njega stoji splitski poduzetnik Vicenco Blagaić. Tokom tog perioda trajali su otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na prostoru na kojem bi trebao nastati jedan od najvećih luksuznih turističkih kompleksa na ovom dijelu Jadrana, piše Akta.

Projekat Tri Sestrice ponovo je privukao pažnju nakon što je hrvatski poduzetnik i investitor Nenad Bakić iz zraka fotografisao lokaciju. Na snimcima se mogu vidjeti veliki zahvati na terenu i široke pristupne saobraćajnice koje već presijecaju prostor budućeg kompleksa.

Prema ranije predstavljenoj investicijskoj dokumentaciji, kompleks bi se trebao prostirati na približno 260 hektara, dok se ukupna vrijednost investicije procjenjuje na oko 920 miliona eura.

Planirano je sedam luksuznih hotela sa približno 400 hotelskih smještajnih jedinica, oko 500 apartmana te 220 luksuznih vila. Jedan od najprepoznatljivijih dijelova kompleksa trebao bi biti golf teren sa 27 rupa, koji bi zauzimao više od 200 hektara.

Uz smještajne kapacitete, planirana je i marina za jahte, beach club, restorani, barovi, prodavnice, galerije i muzeji, kao i brojni sportski i rekreativni sadržaji. U prvoj fazi projekta trebala bi početi izgradnja dva hotela, vila, apartmana i rezidencija, beach cluba i manje marine.

Popularnost zbog fudbalskih imena

Projekt je ranije dospio u fokus regionalne javnosti i zbog poznatih fudbalskih imena. Lokaciju je zajedno s investitorom obišao kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko, dok su hrvatski mediji ranije objavili da se među vlasnicima zemljišta unutar područja projekta nalazi i Luka Modrić. Nije poznato da li Džekina posjeta ima veze s eventualnim ulaganjem u projekat.

Ako Tri Sestrice budu izgrađene u najavljenom obimu, područje između Neuma i Dubrovnika dobilo bi potpuno novu turističku destinaciju, sa sadržajima usmjerenim prvenstveno prema gostima više platežne moći i luksuznom turizmu.