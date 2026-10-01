Katar želi Olimpijske igre 2036. godine, kandidatura u fazi dijaloga s MOK-om

Katar želi biti domaćin Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2036. godine, a Doha se trenutno nalazi u fazi „Kontinuiranog dijaloga“ s Međunarodnim olimpijskim komitetom. Riječ je o početnoj, neobavezujućoj fazi u kojoj zainteresovani kandidati predstavljaju svoju viziju i kapacitete za organizaciju Igara.

Katarska kandidatura dobila je i podršku Vijeća Arapske lige na ministarskom nivou, koje je države članice pozvalo da je podrže na međunarodnim forumima.

Iz Katara poručuju da njihova ambicija nije samo organizacija još jednog velikog sportskog događaja, nego stvaranje dugoročnog sportskog, društvenog i infrastrukturnog naslijeđa.

Katar se oslanja na iskustvo organizacije velikih takmičenja

Izvršna direktorica kandidature Katara Fatima Sultan al-Kuwari navela je da se plan zasniva na postojećoj sportskoj infrastrukturi, iskustvu organizacije međunarodnih takmičenja i kapacitetima koji su razvijani tokom prethodnih godina.

Katar je bio domaćin brojnih velikih sportskih događaja, među kojima je i Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2022. godine, tokom kojeg je zemlja koristila novu i obnovljenu sportsku infrastrukturu.

Prema riječima Al-Kuwari, organizacija Olimpijskih igara trebala bi biti povezana i s kulturom, obrazovanjem, inovacijama i većim uključivanjem stanovništva u sport.

Poseban naglasak u kandidaturi stavlja se i na učešće žena, kako u takmičenjima tako i u organizacijskim i rukovodećim strukturama.

Olimpijske igre još nisu održane na Bliskom istoku

Jedan od argumenata katarske kandidature jeste činjenica da Bliski istok do sada nije bio domaćin Olimpijskih igara.

U Kataru smatraju da bi organizacija Igara u Dohi mogla dodatno proširiti prisustvo olimpijskog pokreta u ovom dijelu svijeta i približiti različite sportove mlađim generacijama.

Al-Kuwari je istakla da Katar želi ponuditi iskustvo koje bi povezivalo Istok i Zapad te kroz sport promoviralo vrijednosti prijateljstva, poštovanja i međusobnog razumijevanja.

Odluka o domaćinu još nije blizu

Katar se trenutno nalazi u fazi „Kontinuiranog dijaloga“, koja ne znači da je zemlja izabrana za domaćina niti da ima status službeno preferiranog kandidata.

U ovoj fazi Međunarodni olimpijski komitet razgovara sa zainteresovanim stranama i procjenjuje njihove planove i mogućnosti za organizaciju Igara.

Više detalja o procesu i potencijalnim kandidatima očekuje se do kraja godine. Prema modelu koji se trenutno primjenjuje, nakon početnih razgovora slijede naprednije faze, dok bi Izvršni odbor MOK-a krajem 2028. godine trebao započeti „Ciljani dijalog“ s odabranim potencijalnim domaćinima.