Katarska delegacija stigla u Teheran radi nastavka pregovora Irana i SAD-a

Katarska delegacija, koju predvodi savjetnik ministra vanjskih poslova te zemlje, doputovala je u nedjelju u Teheran s ciljem podrške i unapređenja pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, javila je iranska novinska agencija ISNA.

Prema navodima iranske novinske agencije Mehr, članovi katarske delegacije sastali su se s iranskim zvaničnicima kako bi razgovarali o trenutnom stanju diplomatskog procesa i daljim koracima u pregovorima.

Detalji sastanka i sadržaj razgovora za sada nisu objavljeni.

Regionalne tenzije dodatno su porasle nakon američko-izraelskih napada na Iran, koji su započeli 28. februara.

Prekid vatre, koji je postignut uz posredovanje Pakistana, stupio je na snagu 8. aprila, nakon čega su nastavljeni diplomatski napori usmjereni ka postizanju šireg sporazuma između uključenih strana.