Cijene nafte pale za četiri posto nakon obustave napada SAD-a i Irana

Cijene nafte pale su u ponedjeljak za oko četiri posto nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili vojne napade, čime su otvorene mogućnosti za diplomatsko smirivanje sukoba koji traje već dvije sedmice.

Prekid vojnih operacija povećao je očekivanja da bi moglo doći do smanjenja tenzija i postepenog uspostavljanja pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih ruta za transport energenata, prenosi Reuters.

Terminski ugovori za naftu Brent pojeftinili su za 4,1 posto, na 92,82 dolara po barelu, nakon što je cijena tokom trgovanja nakratko pala ispod 90 dolara. Američka nafta West Texas Intermediate pala je za 4,5 posto i trgovala se po cijeni od 85,29 dolara po barelu.