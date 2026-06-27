Nova eskalacija na Bliskom istoku: SAD pogodile ciljeve u Iranu

Američka vojska izvela je u petak napade na ciljeve u Iranu, nakon što je Washington optužio Teheran za kršenje primirja i napad dronovima na brodove u Hormuškom moreuzu.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da je Iran prekršio dogovor o primirju, nakon što su, prema američkim tvrdnjama, iranske snage lansirale dronove prema brodovima koji su prolazili jednim od najvažnijih pomorskih pravaca na svijetu.

Američka Centralna komanda saopćila je da su američki avioni pogodili iranska skladišta projektila i dronova, kao i obalne radarske položaje. Kako je navedeno, napadi su uslijedili nakon što je Iran u četvrtak napadačkim dronom pogodio teretni brod Ever Lovely, koji plovi pod zastavom Singapura, u moreuzu uz obalu Omana.

Prema navodima američke strane, brod je i nakon incidenta mogao nastaviti plovidbu.

“Neopravdana agresija iranskih snaga na komercijalni pomorski saobraćaj jasno je prekršila primirje”, saopćila je Američka Centralna komanda.

Trump je ranije u petak naveo da su američke snage oborile tri od četiri napadačka drona koja je Iran lansirao prema brodovima u Hormuškom moreuzu, dok je četvrti pogodio Ever Lovely.

“Očito je da je riječ o glupom kršenju našeg sporazuma o primirju”, napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social.

Kako prenosi CNBC, nedugo prije nego što je Američka Centralna komanda objavila odmazdne napade, Trumpa je novinarka u Bijeloj kući upitala hoće li biti posljedica za Iran zbog kršenja primirja.

“Saznat ćete”, odgovorio je američki predsjednik.

U međuvremenu, iz regije su stigli i signali mogućeg diplomatskog pomaka. Izrael i Liban potpisali su sporazum o okončanju borbi između Izraela i Hezbollaha, kojeg podržava Iran.

Obje strane predstavile su sporazum kao prvi korak koji predviđa razoružanje Hezbollaha i povlačenje izraelskih vojnika iz Libana. Ipak, još nije jasno na koji način bi provođenje sporazuma trebalo biti osigurano, dok je Hezbollah poručio da neće sarađivati.