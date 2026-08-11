Cijene nafte skočile pet posto nakon novih zahtjeva Trumpa prema Iranu

Cijene nafte porasle su za oko pet posto nakon što su novi zahtjevi Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno umanjili izglede za dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je u ponedjeljak da Iran plati odštetu za ljude koji su, prema njegovim riječima, poginuli u ratovima, napadima i protestima povezanim s djelovanjem Teherana. Njegov zahtjev uslijedio je nakon što je Iran zatražio ukidanje američkih sankcija i reparacije za štetu nastalu tokom vojnih operacija SAD-a i Izraela.

Novi uslovi dodatno su zakomplikovali pokušaje postizanja dogovora koji bi omogućio normalizaciju plovidbe kroz Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte i drugih energenata.

Trump je poručio da bi eventualna odšteta trebala obuhvatiti i američke vojnike stradale tokom ranijih sukoba i napada u regiji, kao i žrtve protesta u Iranu. Time je odgovorio na zahtjeve Teherana, koji otvaranje tjesnaca povezuje s ukidanjem sankcija, prestankom vojnih prijetnji i pitanjem reparacija.

Reakcija tržišta bila je brza. Cijene nafte završile su trgovanje u ponedjeljak s rastom od približno pet posto, jer su investitori procijenili da novi spor između Washingtona i Teherana smanjuje mogućnost skorog političkog dogovora i normalizacije transporta kroz Hormuški tjesnac.

Neizvjesnost se nastavila i u utorak, kada su cijene ponovo rasle. Brent je dostigao oko 88 dolara po barelu, dok se američka WTI nafta kretala iznad 82 dolara, što pokazuje koliko tržište trenutno reaguje na svaki novi signal iz pregovora SAD-a i Irana.