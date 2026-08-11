Požari u TK: Vatrogasci intervenisali u više gradova i općina

Požari u Tuzlanskom kantonu tokom proteklog perioda zahtijevali su brojne intervencije vatrogasnih jedinica, a najčešće su gorjeli nisko rastinje, trava i šuma, navedeno je u izvještaju Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je pet tehničkih intervencija i tri intervencije na gašenju požara. Vatrogasci su gasili nisko rastinje u Donjoj Obodnici, nisko rastinje i šumu na lokalitetu Čaklovina iznad Seljublja, kao i nisko rastinje u naselju Badre. Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

Na području Lukavca evidentirane su četiri intervencije. U Mjesnoj zajednici Bokavići vatrogasci su dva puta intervenisali zbog požara šume i niskog rastinja, dok su slični požari zabilježeni i u Gnojnici. U Poljicu je gorjelo nisko rastinje.

Vatrogasci iz Gradačca nastavili su gašenje požara na divljoj deponiji na području Čardačkog puta, odnosno Donjih Ledenica. Intervencija je trajala od 9:40 do 14:40 sati, a u gašenju je učestvovalo pet vatrogasaca sa jednim vozilom.

Tri intervencije zabilježene su i na području Živinica. U Ulici Modračka u MZ Centar gorjeli su nisko rastinje i trava, u Bašigovcima otpad na divljoj deponiji, dok je u MZ Gračanica ponovo gorjelo nisko rastinje.

Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je zbog požara na putničkom motornom vozilu.

U Banovićima je požar u MZ Brezovača, u naselju Mrgan, zahvatio oko dva duluma šume. U gašenju je učestvovalo pet vatrogasaca sa dva vozila, a požar je ugašen.

Vatrogasci u Sapni intervenisali su u MZ Kraljevići, gdje je gorio stajnjak uz stajski objekat. Požar je lokalizovan i ugašen.

Prema podacima civilne zaštite, požari u Tuzlanskom kantonu i dalje su najčešće povezani s niskim rastinjem, šumskim površinama i divljim deponijama, zbog čega vatrogasne jedinice bilježe veći broj intervencija na otvorenom prostoru.