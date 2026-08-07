Vatrogasci imali pune ruke posla, požari širom TK

Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona zabilježile su više intervencija na gašenju požara, dok je na području Kladnja požar na lokalitetu Pauč stavljen pod kontrolu, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

U Gračanici su vatrogasci gasili požar pomoćnog objekta – šadrvana uz privatni stambeni objekat u naselju Varoš. U intervenciji su učestvovala četiri vatrogasca sa dva vozila, a požar je uspješno ugašen.

Na području Lukavca zabilježene su tri intervencije. U naseljima Tabaci i Poljice gorjele su stare automobilske gume i otpad, dok je u Bokavićima požar zahvatio manju površinu šume.

Vatrogasci iz Srebrenika intervenisali su na divljoj deponiji u Dubokom Potoku, gdje je gorio otpadni materijal.

U Živinicama su zabilježena dva požara. U naselju Golubinjak gorjele su elektroinstalacije na privatnom stambenom objektu, dok je na području Obljaka vatra zahvatila oko 40 duluma niskog rastinja. Nakon prvobitnog gašenja došlo je do ponovne aktivacije požara, ali je on kasnije u potpunosti ugašen.

U Kalesiji je gorio stari namještaj i otpad u blizini stambenog objekta u naselju Jeginov Lug.

Požar na lokalitetu Pauč kod Kladnja stavljen je pod kontrolu. Radnici JP Šume TK napravili su zaštitni opkop kako bi spriječili širenje vatre, a trenutno se vrši natapanje terena. Povremeni vjetar otežava gašenje, dok u akciji učestvuje i DVD Kladanj.

Prema dostupnim informacijama, opožarena površina na području Kladnja iznosi oko osam hektara.