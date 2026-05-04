Danas se obilježava Svjetski dan vatrogasaca

Vatrogasci, ljudi koji u najtežim situacijama prvi izlaze na teren i rizikuju vlastitu sigurnost kako bi zaštitili živote i imovinu građana.

Vatrogasci ne intervenišu samo u požarima. Oni su među prvima na mjestu saobraćajnih nesreća, poplava i drugih kriznih događaja, često radeći u zahtjevnim uslovima i pod velikim pritiskom. Svaka intervencija od njih traži brzu reakciju, smirenost i odgovornost.

Starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Grada Tuzla Jasmin Jahić kazao je da će Dan vatrogasaca u Tuzli biti obilježen manifestacijom „Dani otvorenih vrata“ na gradskom trgu.

Prema njegovim riječima, vatrogasne jedinice su svakodnevno izložene rizicima i stalnoj potrebi za dodatnim ljudstvom i opremom. Istakao je da tuzlanska profesionalna jedinica raspolaže adekvatnom zaštitnom opremom i da je među najopremljenijima u kantonu kada je riječ o zaštiti tijela i disajnih organa vatrogasaca.

Jahić je podsjetio i na jednu od najtežih intervencija iz prošle godine, požar u Domu penzionera, u kojem je život izgubilo 17 osoba. Naglasio je da takve situacije pokazuju koliko su intervencije zahtjevne i koliko je važna koordinacija svih službi.

Vatrogasci godišnje imaju hiljade intervencija, a sve je više tehničkih intervencija koje, prema riječima Jahića, premašuju broj požarnih. Građanima je poručio da u kriznim situacijama pozovu broj 123 i da pokušaju izbjeći paniku, koja najčešće otežava reakciju.

Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Srebrenik godišnje bilježi oko 300 intervencija. Starješina ove jedinice Muhamed Ibrić, koji skoro tri decenije radi ovaj posao, kaže da su najteže intervencije one s ljudskim žrtvama, te da je najveći strah vatrogasca da nekoga ne uspije spasiti.

Ibrić ističe da se tokom intervencije ne razmišlja o ličnom riziku, nego o zadatku koji treba izvršiti. Dodaje da je vatrogastvo posao koji se mora voljeti, jer, kako kaže, nije samo profesija nego način života.

Na Svjetski dan vatrogasaca građani se podsjećaju na važnost ove službe i ljudi koji su spremni odgovoriti na svaki poziv. Njihov prioritet uvijek ostaje isti, spasiti živote i omogućiti da se svi s intervencije vrate živi.