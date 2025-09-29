Tuzla nabavila vatrogasno vozilo s ljestvama od 32 metra

Grad Tuzla nabavio je dugo očekivano vatrogasno vozilo s ljestvama dohvatne visine od 32 metra, čime je značajno unaprijeđena sposobnost gašenja požara i spašavanja na višespratnicama. Vrijednost investicije iznosi 657 hiljada KM, a riječ je o vozilu koje je prošlo sve kontrole u Evropskoj uniji, obavljen je desetogodišnji servis i dobiveni su certifikati po standardima EU i BiH, što garantuje sigurnu upotrebu.

Novo vozilo, koje je opremljeno i korpom za nosila, generatorom za struju, hidraulikom i kompletnom opremom za gašenje, predstavlja direktnu investiciju u sigurnost građana i modernizaciju Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, koja već 77 godina djeluje u lokalnoj zajednici.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ističe da je vozilo nabavljeno nakon višegodišnjih pokušaja da se rješenje pronađe u saradnji s kantonalnim institucijama.

„Nakon dugog vremenskog perioda gdje smo pokušali da iznađemo modus i sa Vladom kantona i civilnom zaštom Tuzlanskog kantona, ali nažalost nismo mogli evo da napravimo neki sporazum i razumijevanje s njihove strane, odlučili smo se da idemo sami u nabavku vatrogasnih ljestvi i evo danas sa ponosom možemo reći da je grad Tuzla nabavio 32 metarske vatrogasne ljestve za spaštavanje sa visina koje su dodjeljene mješovitoj, specijaliziranoj jedinici službe civilne zaštite grada Tuzle i koji će koristiti naši vatrogasci u budućem periodu“, rekao je Lugavić.

Starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla Jasmin Jahić naglašava da je riječ o dugoročnoj investiciji koja donosi dodatnu sigurnost građanima.

„Nabavka ovog specijalnog vozila, tačnije auto ljestve, od dužine izvlačenja 32 metara je ustvari investicija u sigurnost naših sugrađana, odnosno modernizaciju naše vatrogasne jedince za koju možemo reći da već dugih 77 godina bori se ovdje u lokalnoj zajednici u gradu Tuzli. Izlazi na razne intervencije, pruža takvu pomoć našim sugrađanima i nosi ključnu ulogu zaštiti ljudi i njihove imovine“, kazao je Jahić.

Na važnost savremene opreme ukazao je i Sead Mustajbašić, šef Odjeljenja za zaštitu od požara i vatrogastva.

„Nismo imali ljestvu koja bi spašavala ljude sa visina, vidjeli ste zadnji put HEEZ zgradu da smo imali tu ljestvu, drugačije bi se pristupilo gašenju, brže bi bio ugašen požar. Jer ona je do 32 metara i nadamo se da će pomoći građanima. Ako spasimo jedan život, kao da smo spasili čitav svijet“, istakao je Mustajbašić.

Novo vozilo bit će korišteno prvenstveno u Tuzli, ali će u slučaju potrebe biti dostupno i za intervencije na području cijelog Tuzlanskog kantona, pa i šire, čime Tuzla potvrđuje svoju ulogu grada solidarnosti i zajedništva.