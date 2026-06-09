Nakon okupljanja roditelja u OŠ “Brčanska malta”, Ministarstvo obrazovanja omogućilo izdavanje diploma učenicima

Roditelji maturanata OŠ Brčanska Malta okupili su se danas ispred škole, tvrdeći da njihova djeca ne mogu dobiti dokumentaciju potrebnu za upis u srednju školu.

Prema njihovim riječima, upisni rok je kratak, a nadležne osobe za izdavanje dokumenata nisu prisutne, zbog čega je učenicima trenutno onemogućeno preuzimanje potrebne dokumentacije a samim tim i upis u srednju školu koji je već počeo.

„Nisu ovjerena svjedočanstva, pedagoški kartoni, list profesionalne orijentacije iz razloga što je pedagogica na bolovanju, direktorica je na bolovanju također ali nije donijela školi obrazac da je na bolovanju, tako da zamjenici koji su dobili tu funkciju da ovjere diplome, svjedočanstva i ostalu dokumentaciju ne mogu da to urade jer nemaju od direktorice validan dokument da je trenutno na bolovanju.“ ističe Jasna Vasić, predstavnica Vijeća roditelja 9C

Selma Kusturica, roditelj učenika koji pohađa završni razred ove škole kazala je kako su se “našli pred jednim zidom gdje smo naišli na problem gdje ne možemo ispoštovati rokove za upis u srednje škole koji su jako kratki i tražene su sve srednje škole isključivo moje dijete će želi upisati medicinsku školu. Tamo je velika potražnja za tom školom. Mi već smo propustili evo jedan dan, ostaju nam još dva.”

Nakon višesatnog čekanja roditelja ispred OŠ Brčanska Malta, Ministarstvo obrazovanja TK intervenisalo je tokom dana i donijelo odluku o imenovanju osoba zaduženih za izdavanje potrebne dokumentacije učenicima, odnosno njihovim roditeljima. Time je kako je saopšteno riješen problem a učenicima omogućen upis u srednje škole.

“Situacija u JU OŠ “Brčanska Malta” Tuzla je razriješena te su roditelji maturanata obaviješteni da će učenici sutra moći preuzeti svjedodžbe i ostalu dokumentaciju. Obzirom da je imenovano lice koje će zamjenjivati direktora škole do okončanja privremene spriječenosti za rad” saopštili su za RTV Slon iz Ministarstva obrazovanja TK.