Proširenje javne rasvjete u Tuzli obuhvatit će postavljanje 130 novih LED svjetiljki i izgradnju približno pet kilometara rasvjetne mreže u više gradskih i prigradskih mjesnih zajednica.

Projekt realizuje Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, a ukupna vrijednost radova iznosi 160.000 KM.

Radovi na proširenju javne rasvjete već su završeni u mjesnim zajednicama Par Selo, Pasci Gornji, Centar, Bukinje, Donja Obodnica i Stari Grad.

U narednim danima očekuje se početak radova u mjesnim zajednicama Simin Han, Gornja Tuzla, Dokanj, Po