Sutra sunčano i sparno, temperature do 32 stepena

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se sutra u Bosni i Hercegovini, uz neuobičajeno visoke temperature za ovaj period godine.
Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.
Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, dok će dnevna uglavnom biti između 26 i 32 stepena.
Sunčano vrijeme uz sparinu
Neuobičajeno visoke temperature i sparno vrijeme, posebno tokom poslijepodnevnih sati, mogu stvarati poteškoće hroničnim bolesnicima i meteoropatama.
Preporučuje se laganija odjeća, unos dovoljne količine tečnosti i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana.
Planirane aktivnosti poželjno je obaviti u prijepodnevnim satima, uz odgovarajuću zaštitu od vrućine i pridržavanje preporuka nadležnih službi.