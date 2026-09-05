Sutra sunčano i sparno, temperature do 32 stepena

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se sutra u Bosni i Hercegovini, uz neuobičajeno visoke temperature za ovaj period godine.

Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, dok će dnevna uglavnom biti između 26 i 32 stepena.

Sunčano vrijeme uz sparinu

Neuobičajeno visoke temperature i sparno vrijeme, posebno tokom poslijepodnevnih sati, mogu stvarati poteškoće hroničnim bolesnicima i meteoropatama.

Preporučuje se laganija odjeća, unos dovoljne količine tečnosti i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana.

Planirane aktivnosti poželjno je obaviti u prijepodnevnim satima, uz odgovarajuću zaštitu od vrućine i pridržavanje preporuka nadležnih službi.