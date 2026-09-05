Sutra sunčano i sparno, temperature do 32 stepena

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se sutra u Bosni i Hercegovini, uz neuobičajeno visoke temperature za ovaj period godine.

Puhat će slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, dok će dnevna uglavnom biti između 26 i 32 stepena.

Sunčano vrijeme uz sparinu

Neuobičajeno visoke temperature i sparno vrijeme, posebno tokom poslijepodnevnih sati, mogu stvarati poteškoće hroničnim bolesnicima i meteoropatama.

Preporučuje se laganija odjeća, unos dovoljne količine tečnosti i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana.

Planirane aktivnosti poželjno je obaviti u prijepodnevnim satima, uz odgovarajuću zaštitu od vrućine i pridržavanje preporuka nadležnih službi.

pročitajte i ovo

BiH

Bh. meteorolozi najavili promjenu vremena: Nakon toplih dana stiže zahlađenje

Vijesti

Sjećate li se života prije Wi-Fija i pametnih telefona? Povratak u...

Istaknuto

BiH pred toplotnim valom: Temperature do 38°C, od srijede stižu pljuskovi...

Vijesti

Ljeto se ne predaje: Visoke temperature do 9. septembra

BiH

Danas sunčano i toplo, poslijepodne mogući lokalni pljuskovi

Vijesti

Nestabilno vrijeme u BiH: Danas pljuskovi, evo šta nas očekuje narednih...

BiH

Zoran Kesić nakon ukidanja emisije na Nova S: „E, pa jok i nema!“

Magazin

Kremasta zapečena tjestenina s lukom i sirom idealna za ručak

Vijesti

Sloboda do pobjede protiv TOŠK-a u utakmici sa šest golova

Vijesti

Teška saobraćajna nesreća kod Gračanice: Četiri osobe povrijeđene

Vijesti

Bingo među najvećim trgovcima u regionu: Po dobiti ispred Lidla Srbija, Kauflanda i Spara

Učitati više