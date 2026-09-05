Bh. meteorolozi najavili promjenu vremena: Nakon toplih dana stiže zahlađenje

Nakon izrazito toplog početka septembra, Bosnu i Hercegovinu uskoro očekuje osjetna promjena vremenskih prilika. Prema trenutnim prognozama, natprosječno visoke temperature zadržat će se do 9. septembra, a potom slijedi nestabilniji i svježiji period.

Do 9. septembra očekuje se uglavnom stabilno i toplo vrijeme. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 12 i 16 stepeni, dok će u Hercegovini biti od 19 do 24 stepena. Tokom dana u Bosni se očekuju temperature između 27 i 32 stepena, dok bi u Hercegovini živa u termometru mogla dostizati i 36 stepeni.

Od 10. septembra stiže promjena

Od 10. septembra prognozira se pad temperatura, uz više oblaka, pljuskove i nestabilnije vremenske prilike. Prema trenutnim prognozama, ovakav period mogao bi potrajati do 16. septembra.

Jutarnje temperature u Bosni tada će se kretati od 7 do 12 stepeni, a u Hercegovini između 11 i 16 stepeni. Dnevne temperature u Bosni neće prelaziti 26 stepeni, dok se u Hercegovini očekuju vrijednosti do 30 stepeni.

Prema sadašnjim prognozama, krajem druge sedmice septembra trebalo bi uslijediti postepeno stabilizovanje vremena, uz više sunčanih intervala i blagi porast temperatura.

Ipak, nakon veoma toplog početka mjeseca, druga dekada septembra donosi osjetno svježije i nestabilnije vrijeme, posebno od 10. septembra.