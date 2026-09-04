Kako pravilno njegovati parket da godinama izgleda kao nov: Ove greške mogu ga trajno oštetiti

Parket daje domu toplinu i poseban izgled, ali s vremenom može izgubiti svježinu, postati mat, dobiti sitne ogrebotine ili izgledati kao da mu je hitno potrebno hoblovanje. Dobra vijest je da ozbiljna obnova nije uvijek prvi korak.

Pravilnim čišćenjem i održavanjem moguće je znatno produžiti vijek drvenog poda, a parketu koji je samo izgubio sjaj ponekad se može vratiti lijep izgled i bez potpunog brušenja.

Ipak, prije nego što posegnete za popularnim kućnim mješavinama, važno je znati jednu stvar – ono što odgovara jednom parketu može oštetiti drugi.

Prvo utvrdite kakav parket imate

Jedna od najčešćih grešaka pri održavanju parketa jeste korištenje istog sredstva na svim vrstama drvenih podova.

Lakirani parket na površini ima zaštitni sloj laka, dok se kod uljenog parketa ulje koristi za zaštitu i naglašavanje prirodne strukture drveta. Zbog toga se i način njihove njege razlikuje.

Proizvođač drvenih podova Kährs, primjerice, za obnovu lakiranih podova preporučuje proizvode namijenjene osvježavanju laka, dok se uljeni podovi održavaju odgovarajućim uljem.

Ako niste sigurni kakvu završnu obradu vaš parket ima, najbolje je provjeriti dokumentaciju poda ili se posavjetovati s parketarom prije nanošenja bilo kakvog sredstva za „vraćanje sjaja“.

Najveći neprijatelj parketa nije prašina, nego previše vode

Drveni pod nije isto što i keramičke pločice. Kanta puna vode i potpuno mokar mop nisu dobar način njegovog pranja.

National Wood Flooring Association (NWFA), američko stručno udruženje za drvene podove, preporučuje redovno uklanjanje prašine i prljavštine metlom, suhim mopom ili usisivačem podešenim za tvrde podove. Prosutu tečnost treba obrisati odmah suhom ili tek blago vlažnom krpom.

NWFA posebno upozorava da se ne koriste mokri niti parni mopovi jer dugotrajno izlaganje vodi i pari može oštetiti i završni sloj i samo drvo.

Dakle, kod parketa pravilo „što više vode, to čišće“ ne vrijedi. Upravo suprotno – treba koristiti što manje vlage.

Sirće i voda? Popularan trik koji nije bezazlen

Na internetu se često može naići na savjet da se parket pere mješavinom vode i sirćeta.

Problem je što sirće nije univerzalno bezbjedno sredstvo za drvene podove.

NWFA upozorava da kisela priroda sirćeta tokom vremena može utjecati na drvo i završne premaze. Velika količina vode u takvoj mješavini predstavlja dodatni problem jer vlaga može prodrijeti u spojeve između parketnih elemenata.

Kährs također u svojim uputama savjetuje izbjegavanje sredstava koja sadrže sirće, amonijak ili izbjeljivač kod održavanja njihovih drvenih podova.

Zbog toga je sigurniji izbor sredstvo koje je namijenjeno upravo drvenim podovima i koje odgovara vrsti završnog sloja vašeg parketa.

Ni maslinovo ulje nije čarobno rješenje za vraćanje sjaja

Još jedan čest kućni recept podrazumijeva nanošenje maslinovog ili nekog drugog ulja na parket kako bi ponovo izgledao sjajno.

To može biti loša ideja, posebno ako je riječ o lakiranom ili fabrički obrađenom podu.

NWFA upozorava da se voskovi, ulja i različiti preparati za vraćanje sjaja ne bi trebali nasumično nanositi na moderne drvene podove. Osim što mogu promijeniti izgled površine, neki proizvodi mogu otežati kasnije nanošenje novog zaštitnog sloja.

Uljeni parket jeste potrebno povremeno ponovo tretirati uljem, ali to ne znači da treba koristiti jestivo ulje iz kuhinje. Za takve podove postoje posebna sredstva za njegu koja su kompatibilna sa završnom obradom.

Kako očistiti parket bez rizika

Za svakodnevnu njegu zapravo nije potrebno mnogo.

Prašinu, pijesak, mrvice i drugu prljavštinu redovno uklanjajte mekanom metlom, suhim mopom od mikrovlakana ili usisivačem koji je podešen za tvrde podove.

To je važno i zbog ogrebotina. Sitna zrnca pijeska i prljavštine pod obućom mogu djelovati poput abraziva i postepeno oštećivati zaštitnu površinu poda.

Kod temeljnijeg čišćenja koristite dobro ocijeđen mop ili blago vlažnu krpu te odgovarajuće sredstvo za drvene podove.

Bauwerk Parkett također navodi da su za redovno uklanjanje prljavštine dovoljni metla, mop ili usisivač, dok se tvrdokornija prljavština može ukloniti vlažnom krpom i odgovarajućim neabrazivnim sredstvom.

Može li se parketu vratiti lijep izgled bez hoblovanja?

U nekim slučajevima – može. Ako je parket samo postao mat, ima površinske tragove korištenja ili sitne ogrebotine, nije nužno odmah skidati cijeli završni sloj do sirovog drveta.

NWFA navodi da se drveni pod koji je postao pomalo mat može obnoviti nanošenjem novog održavajućeg sloja završne obrade. Takav postupak obično uključuje čišćenje postojeće površine, laganu pripremu odnosno brušenje površinskog sloja i nanošenje novog završnog premaza.

Međutim, postupak treba prilagoditi postojećem laku ili ulju. Nasumično nanošenje „sredstva za sjaj“ nije zamjena za pravilnu obnovu površine.

Kod uljenog parketa postupak je drugačiji. Takav pod se nakon odgovarajućeg čišćenja može osvježavati uljem predviđenim za njegovu završnu obradu. Koliko često će to biti potrebno zavisi od vrste poda i intenziteta korištenja.

Bauwerk, primjerice, za svoje prirodno uljene parkete preporučuje ponovno uljenje prema stepenu opterećenja poda, a kao okvirnu preporuku navodi jednom godišnje.

Kada hoblovanje ipak postaje potrebno

Ni najbolja njega ne može ukloniti svako oštećenje.

Ako su na parketu prisutne duboke ogrebotine i udubljenja, ako je zaštitni sloj potpuno istrošen i vidi se golo drvo ili postoje ozbiljnija oštećenja, površinsko osvježavanje vjerovatno neće biti dovoljno.

NWFA u takvim slučajevima navodi potpuno brušenje i ponovno nanošenje završne obrade kao odgovarajući postupak.

Zato je korisno reagovati prije nego što se zaštitni sloj potpuno istroši.

Male navike mogu napraviti veliku razliku

Želite li da parket što duže ostane očuvan, nekoliko jednostavnih navika može napraviti značajnu razliku.

Na ulazu postavite otirač koji će zadržavati pijesak i sitnu prljavštinu. Ispod nogica stolica, stolova i drugog namještaja stavite zaštitne filceve. Težak namještaj nemojte vući preko poda, nego ga podignite prilikom premještanja.

Prosutu vodu, sok ili druge tečnosti uklonite što prije.

NWFA upravo otirače, zaštitu ispod namještaja, redovno uklanjanje prljavštine i trenutno brisanje prosute tečnosti navodi među osnovnim načinima zaštite drvenih podova od prijevremenog habanja.

Manje eksperimentisanja, duži vijek parketa

Parketu za dug vijek najčešće nisu potrebne komplikovane kućne mješavine. Potrebni su mu redovno uklanjanje prašine i pijeska, minimalna količina vode prilikom čišćenja i sredstvo koje odgovara njegovoj završnoj obradi.

Poseban oprez potreban je sa sirćetom, parnim čistačima, voskovima, jestivim uljima i preparatima koji obećavaju instant sjaj. Ono što na prvi pogled učini pod blistavijim ne mora biti dobro za njegov zaštitni sloj.

A ako je parket samo izgubio svježinu, prije potpunog hoblovanja vrijedi provjeriti može li se postojeća površina profesionalno očistiti i obnoviti novim odgovarajućim slojem. Tako se, kada stanje poda to dozvoljava, može produžiti njegov vijek i sačuvati prirodan izgled drveta.