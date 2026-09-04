Luka Modrić ostaje u reprezentaciji Hrvatske

Adin Jusufović

Luka Modrić nastavit će nastupati za reprezentaciju Hrvatske, a njegovo ime trebalo bi se naći na spisku selektora Slavena Bilića za predstojeće utakmice Lige nacija.

Prema informacijama koje je objavio RTL, pozivajući se na izvore bliske Hrvatskom nogometnom savezu, značajnu ulogu u odluci iskusnog veznjaka imao je povratak Bilića na klupu hrvatske reprezentacije.

Hrvatsku već na početku novog ciklusa očekuju zahtjevni dueli protiv Španije i Engleske, pa će Modrićevo iskustvo biti važno za ekipu u nastavku takmičenja.

Modrić je do sada upisao 202 nastupa za reprezentaciju Hrvatske, čime drži rekord po broju odigranih utakmica u dresu nacionalnog tima.

Njegov ostanak znači da će Bilić i u narednom periodu moći računati na jednog od najiskusnijih i najvažnijih igrača u historiji hrvatske reprezentacije.

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