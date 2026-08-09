Bor visok 13,5 metara pao na osmero kupača u Hrvatskoj

RTV SLON
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Foto: RTV Slon

Osmero ljudi, među kojima i troje djece, lakše je povrijeđeno nakon što je u nedjelju na plaži ispred hotela u Crikvenici na njih pao bor visok 13,5 metara.

Stablo je oko 11:10 sati puklo kod korijena i palo na četiri hrvatska i četiri češka državljana. Svi su uspjeli izaći ispod bora prije dolaska policije i hitnih službi.

Povrijeđeni su zadobili uglavnom površinske rane i ogrebotine te su preventivno prevezeni u KBC Rijeka. Nakon pregleda svi su pušteni kući.

Prema navodima komunalnog društva Eko-Murvica, riječ je o alepskom boru koji prirodno ima relativno plitak korijen, a na njegovu stabilnost mogli su utjecati dugotrajna suša, karakteristike tla i terena. Plaža se nalazi na nasipanom terenu.

Nakon incidenta najavljen je dodatni pregled stabala na plaži i drugim frekventnim javnim površinama kako bi se utvrdilo postoji li potreba za dodatnim stručnim procjenama ili mjerama.

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