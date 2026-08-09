Lukavac: Djevojka povrijeđena nakon što ju je na trotoaru udario romobil

RTV SLON

U Lukavcu se sinoć dogodio incident u kojem je povrijeđena djevojka nakon što je, prema navodima njene prijateljice, na trotoaru u nju udario maloljetnik koji je upravljao električnim romobilom.

Prema njenim tvrdnjama, djevojka je stajala na trotoaru kada je na nju naletio dječak za kojeg se navodi da ima oko 13 godina. Nakon sudara, maloljetnik se navodno nije zaustavio niti provjerio kako je djevojka, već se udaljio s mjesta događaja.

Djevojka je zadobila povrede na rukama i nogama, uključujući ogrebotine i podlive, a dio povreda je saniran zavojima.

Njena prijateljica nakon događaja uputila je apel roditeljima da više pažnje posvete načinu na koji njihova djeca koriste romobile, posebno na trotoarima, trgovima i šetalištima.

Istovremeno je pozvala policiju i nadležne službe da pojačaju kontrole na javnim površinama u Lukavcu, upozoravajući da ovakvi incidenti mogu imati i mnogo ozbiljnije posljedice.

Važno je napomenuti da se radi o navodima prijateljice povrijeđene djevojke, dok za sada nema zvaničnih informacija nadležnih institucija o okolnostima događaja.

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