Sajam šljive u Gradačcu od četvrtka okuplja oko 150 izlagača

RTV SLON

Gradačac će od 13. do 15. augusta biti domaćin 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, poznatijeg kao Sajam šljive, na kojem se očekuje učešće oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije.

Ovogodišnja manifestacija prvi put će biti organizovana u trodnevnom formatu, a glavni sajamski sadržaji bit će smješteni u Sportskoj dvorani „Skenderija“. U Gradačac će stići proizvođači, prerađivači, poslovni partneri i posjetioci iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije.

Sajam će biti otvoren svečanom ceremonijom, nakon koje je za večernje sate najavljen koncert Mirze Selimovića, kao i tradicionalni vatromet.

Drugi dan donosi stručna predavanja i razgovore posvećene poljoprivrednim proizvođačima. Posjetioci će moći obići i Podsajam pčelarstva, koji se održava deveti put, te Gastro fest, gdje će biti predstavljena tradicionalna jela i specijaliteti od gradačačkog bestilja.

Završnica sajma bit će posvećena mljekarskom sektoru, s fokusom na proizvođače, prerađivače i mogućnosti njegovog daljeg razvoja.

Pored izložbenog dijela, organizatori su pripremili brojne privredne, stručne, turističke i zabavne sadržaje. Sajam šljive već više od pet decenija predstavlja jednu od najvažnijih manifestacija u Gradačcu i priliku za povezivanje domaćih proizvođača s poslovnim partnerima iz zemlje i regije.

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