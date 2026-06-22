Grad Gračanica i ZEPS potpisali sporazum: Gračanica će imati poseban sajamski prostor

Grad Gračanica i Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS potpisali su sporazum o saradnji kojim je ozvaničeno partnerstvo za nastup Gračanice na sajmu ZEPS 2026.

Sporazum su u Gračanici potpisali gradonačelnik Sadmir Džebo i generalni direktor ZEPS-a Elvir Ajanović.

Prema potpisanom sporazumu, Grad Gračanica će se tokom održavanja ZEPS-a 2026 predstaviti u posebnoj hali, zajedno sa svojim privrednim potencijalima, kompanijama i sajamskim sadržajima. Na taj način planirano je svojevrsno predstavljanje “sajma u sajmu”, kroz koje će biti istaknuta privredna snaga Gračanice i mogućnosti za povezivanje domaćih kompanija sa partnerima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Iz ZEPS-a je navedeno da će posebna hala omogućiti bolju promociju gračaničkih privrednika, institucija i razvojnih projekata, te dodatno ojačati vidljivost Gračanice kao jedne od sredina s izraženom poduzetničkom tradicijom.

Potpisivanje sporazuma predstavlja nastavak priprema za ZEPS 2026, koji će okupiti brojne izlagače, kompanije, predstavnike institucija i poslovne partnere.

Partnerstvo Grada Gračanica i ZEPS-a trebalo bi doprinijeti jačanju privredne saradnje, promociji lokalnih potencijala i stvaranju novih poslovnih prilika za kompanije iz ovog grada.