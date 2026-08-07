Kako rashladiti krevet jedno je od pitanja koje se iznova vraća kada noćne temperature ostanu visoke, a posteljina i jastuk djeluju kao da su cijeli dan skupljali toplotu. Posebno je teško tokom takozvanih tropskih noći, kada se temperatura zraka ni tokom noći ne spušta ispod 20 stepeni Celzijusa.

Tada se prostorija sporije hladi, tijelo teže otpušta višak toplote, a uspavljivanje može postati pravi izazov. Vrućina može otežati uspavljivanje i uzrokovati češća buđenja, jer tijelo pred san prirodno počinje snižavati svoju temperaturu. Previše zagrijana soba i krevet taj proces mogu dodatno otežati.

Kako rashladiti krevet prije nego što legnete?

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste da jastučnicu kratko stavite u frižider ili zamrzivač. Najbolje je prethodno je staviti u čistu vrećicu kako ne bi pokupila vlagu ili mirise.

Ne treba očekivati da će ostati hladna cijelu noć, ali taj kratkotrajni osjećaj svježine može biti dovoljan da olakša uspavljivanje. Krevet se može dodatno osvježiti i vrlo laganim raspršivanjem fine izmaglice hladne vode po plahti ili jastučnici neposredno prije spavanja.

Važno je da posteljina ne bude mokra, nego tek blago osvježena. Previše vlage može napraviti suprotan efekat i dodatno pojačati osjećaj sparine, posebno tokom tropskih noći.

Ako u sobi radi ventilator, blago navlažena površina može kratkotrajno djelovati ugodnije dok voda isparava.

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Posteljina ljeti pravi veću razliku nego što mislimo

Ako je krevet prekriven debelim pokrivačima i sintetičkim materijalima, toplota će se duže zadržavati. Tokom vrelih noći bolji izbor su lagani slojevi i prozračna posteljina.

Pamuk i lan omogućavaju bolju cirkulaciju zraka, dok pojedine sintetičke tkanine mogu zadržavati više toplote i vlage uz tijelo. Ponekad je sasvim dovoljna lagana plahta bez dodatnog pokrivača.

Važna je i odjeća za spavanje. Široka i lagana pidžama može biti ugodnija od uske odjeće koja zadržava znoj uz kožu.

Tuširanje prije spavanja može pomoći

Prva pomisao tokom veoma vrele noći često je leden tuš, ali nema potrebe praviti nagli temperaturni šok. Kratko tuširanje mlakom ili prijatno hladnijom vodom prije odlaska u krevet može pomoći da se tijelo osvježi i da osjećaj ljepljivosti nakon vrelog dana nestane.

Važnije je pronaći temperaturu vode koja vam odgovara nego pokušavati tijelo naglo ohladiti. Nakon tuširanja treba obući laganu, prozračnu odjeću i odmah otići u rashlađenu prostoriju.

Tropske noći otežavaju rashlađivanje prostorije

Tropske noći dodatno komplikuju problem jer se ni nakon zalaska sunca zrak ne ohladi dovoljno. Kada je temperatura i kasno navečer iznad 20 stepeni, otvaranje prozora neće uvijek odmah donijeti željeno osvježenje.

Zato je važno tokom dana spriječiti pregrijavanje spavaće sobe. Prozore, roletne i zavjese na osunčanoj strani treba zatvoriti tokom najtoplijeg dijela dana, a prostoriju provjetravati onda kada je vanjski zrak hladniji od zraka u sobi.

Ako se krevet nalazi neposredno uz prozor kroz koji veći dio dana ulazi sunce, spuštene roletne mogu napraviti veliku razliku do večeri.

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Ventilator neće rashladiti krevet, ali može pomoći

Ventilator ne snižava stvarnu temperaturu madraca, ali pomicanje zraka može pomoći isparavanju znoja i učiniti da tijelo osjeća manje toplote.

Najbolje ga je postaviti tako da zrak cirkuliše prostorijom, a da nije cijelu noć usmjeren direktno u lice. Ako se koristi zajedno s rashlađenom jastučnicom ili vrlo blagom izmaglicom vode na posteljini, početak noći može biti znatno ugodniji.

Hladna boca ili oblog mogu rashladiti posteljinu

Boca koja se zimi koristi za toplu vodu ljeti može dobiti potpuno drugačiju namjenu. Ako je predviđena za takvu upotrebu, može se napuniti hladnom vodom i kratko staviti na krevet prije odlaska na spavanje.

Može poslužiti i rashladni oblog umotan u tanku tkaninu. Cilj nije napraviti ledenu površinu za spavanje, nego samo ukloniti dio toplote iz posteljine. Led ne treba stavljati direktno na kožu, niti treba natapati madrac ili plahtu vodom.

Čaša vode uz krevet može biti korisna

Kada su noći veoma tople, dobro je imati vodu nadohvat ruke. Tokom toplotnog vala tijelo gubi više tečnosti, pa hidratacija ostaje važnija od bilo kojeg trika za rashlađivanje kreveta.

Nema potrebe piti veliku količinu vode neposredno prije spavanja ako će to dovesti do čestih buđenja, ali čaša vode na noćnom ormariću može biti korisna ako se tokom noći probudite žedni.

Kada razmišljamo kako rashladiti krevet, najbolje rezultate obično ne daje samo jedan trik. Hladnija jastučnica može pomoći pri uspavljivanju, lagana posteljina smanjuje zadržavanje toplote, tuširanje osvježava tijelo, a ventilator i pravilno provjetravanje mogu olakšati noć čak i kada tropske temperature ne popuštaju.