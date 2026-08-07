Kerim Alajbegović pred debijem za Juventus, najavljen u prvih 11

Kerim Alajbegović mogao bi u subotu upisati debi za Juventus, a prema najavama italijanskog Sky Sporta, 18-godišnji bh. fudbaler trebao bi početi pripremnu utakmicu protiv Intera od prve minute.

Juventus i Inter sastaju se u subotu od 13 sati u Perthu u Australiji, u okviru priprema za početak nove sezone Serie A.

Prema informacijama koje prenosi Reprezentacija.ba, dopisnik Sky Sporta iz Australije objavio je očekivani sastav Juventusa, a među starterima je i Kerim Alajbegović.

Alajbegović među starterima Juventusa

Juventus će u ovom susretu biti bez nekoliko igrača. Gatti je van terena zbog lakšeg istegnuća mišića lijeve butine, dok su Kelly, Celik i Zhegrova također propustili trening zbog problema sa istegnućima.

Prema najavljenoj postavi, na golu bi trebao biti Di Gregorio, dok bi defanzivnu liniju činili Kalulu, Bremer, Koopmeiners i Cambiaso.

U veznom redu očekuju se Locatelli i Douglas Luiz, dok bi u ofanzivnom dijelu ekipe trebali igrati McKennie, Kerim Alajbegović, Conceicao i David.

Ukoliko zaista dobije priliku od prve minute, Alajbegoviću će ovo biti prvi nastup za seniorski tim Juventusa i velika prilika da se nametne stručnom štabu pred početak nove sezone.

Juventus nakon Intera igra protiv Palerma

Utakmica Juventus – Inter bit će direktno prenošena na kanalu Arena Sport 2.

Torinski klub nakon ovog susreta očekuje još jedna pripremna utakmica, 11. augusta protiv Palerma, dok će novu sezonu Serie A otvoriti 23. augusta gostovanjem kod Frosinonea.