/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 7. august

U Dnevniku TV Slon Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili ovaj petak, 7. august 2026. godine.

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Visoke temperature i dug period bez značajnijih padavina povećali su potrošnju vode u Tuzli. Iako su nivoi izvorišta za sada stabilni, iz JKP Vodovod i kanalizacija upozoravaju da su raspoložive količine ograničene i ponovo pozivaju građane na racionalnu potrošnju.

Vatrogasci su istovremeno imali brojne intervencije širom Tuzlanskog kantona. Najveći požar zabilježen je na području Kladnja, gdje je vatra zahvatila više hektara, dok visoke temperature i suho tlo dodatno povećavaju opasnost od novih požara.

Jedna od centralnih tema večerašnjeg Dnevnika je i borba roditelja 15 dječaka oboljelih od Dišenove mišićne distrofije za dostupnost lijeka Givinostat. Terapija postoji, ali još nije dostupna pacijentima u Bosni i Hercegovini, a konačna odluka o nabavci i finansiranju još se čeka.

Donosimo i informacije o rudarima Rudnika mrkog uglja Zenica koji nastavljaju protest u jami Raspotočje, problemima u snabdijevanju pojedinim važnim lijekovima, početku izgradnje nove fiskulturne sale Osnovne škole Poljice te podršci projektima poduzetništva i poljoprivrede u Tuzli.

U političkom dijelu Dnevnika govorimo o odluci Centralne izborne komisije BiH koja je ovjerila 64 kandidatske liste za kompenzacijske mandate sa ukupno 773 kandidata, dok u sportu donosimo najavu posljednje pripremne utakmice Slobode i nastupa bh. plivača Iman Avdić, Kenana Dračića, Ariana Kadića i Lane Pudar na Evropskom prvenstvu u Parizu.