Belgija preuzela vrh: Evo ko izvozi najviše piva u EU

Tokom 2025. godine Belgija je izvezla oko 1,5 milijardi litara piva i tako zauzela prvo mjesto među članicama Evropske unije.

Belgija je u 2025. godini postala najveći izvoznik piva među zemljama Evropske unije, pokazuju najnoviji podaci Eurostata objavljeni povodom Međunarodnog dana piva.

Ova zemlja je tokom prošle godine na tržišta unutar i izvan Evropske unije izvezla oko 1,5 milijardi litara piva.

Odmah iza Belgije nalazi se Nizozemska sa 1,4 milijarde litara, dok je Njemačka izvezla približno 1,3 milijarde litara.

Češka i Irska zabilježile su izvoz od po oko 600 miliona litara.

Francuska najveći uvoznik

Kada je riječ o uvozu, na prvom mjestu među državama Evropske unije nalazi se Francuska, koja je tokom 2025. godine uvezla oko 900 miliona litara piva.

Slijedi Italija sa približno 700 miliona litara, dok su Njemačka i Španija uvezle po oko 600 miliona litara. Nizozemska je na listi najvećih uvoznika sa oko 300 miliona litara.

Izvoz iz EU pao za 11 posto

Podaci pokazuju i pad izvoza iz Evropske unije prema zemljama koje nisu članice bloka.

Tokom 2025. godine iz EU je prema trećim zemljama izvezeno oko 3,2 milijarde litara, što predstavlja pad od 11 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Istovremeno je uvoz iz zemalja izvan Evropske unije povećan za šest posto i dostigao je približno pola milijarde litara.

Podaci su objavljeni povodom Međunarodnog dana piva, koji se obilježava svakog prvog petka u augustu.