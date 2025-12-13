Ispijanje piva može izazvati neprijatan simptom: Evo zbog čega se javlja

Ispijanje piva kod mnogih ljudi izaziva jednu prilično neugodnu nuspojavu – osjećaj nadutosti. Ako ste se ikada nakon jednog ili dva piva osjećali „teško“, napuhano ili nelagodno u stomaku, niste jedini.

Pivo je pristupačno, osvježavajuće i često neizostavan dio druženja, zbog čega i ima toliku popularnost. Iako se najčešće spominje njegova kaloričnost, posebno zbog ugljikohidrata, stručnjaci upozoravaju da postoji još jedan problem koji se često zanemaruje.

Dijetetičarka Lora Burak navodi da je nadutost jedna od najčešćih nuspojava konzumiranja piva. Glavni razlog leži u činjenici da je riječ o gaziranom piću.

Ugljen-dioksid koji se nalazi u pivu, kao i u drugim gaziranim napicima, tokom konzumacije ulazi u probavni sistem. Iako su određeni gasovi prirodni i potrebni tijelu za pravilno funkcionisanje crijeva i razgradnju hrane, njihov višak može izazvati nelagodu. Kada se u organizam unese dodatna količina ugljen-dioksida, dolazi do zadržavanja gasova, što se manifestuje osjećajem nadutosti.

„Svaka osoba reaguje drugačije. Neko će osjetiti nadutost već nakon jednog piva, dok će drugima biti potrebno više“, objašnjava Burak.

Osim gasova, razlog nadutosti može biti i upala crijeva. Redovna ili pretjerana konzumacija alkohola tokom dužeg perioda može dovesti do iritacije probavnog sistema. U takvim slučajevima, osim nadutosti, često dolazi i do vidljivog povećanja obima stomaka. Ako se upala ne prepozna na vrijeme, može postati hronična i izazvati dodatne zdravstvene probleme.

Stručnjaci podsjećaju da je alkohol prihvatljiv kada se konzumira umjereno, ali da tijelo vrlo jasno šalje signale kada mu nešto ne prija. Ako se nadutost i bol u stomaku redovno javljaju nakon pijenja piva, to može biti znak da bi trebalo razmisliti o drugačijem izboru pića.