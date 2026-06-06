UIO upozorava: Gradiška od utorka može ostati bez graničnog prelaza

Uprava za indirektno oporezivanje BiH upozorila je da postoji realna mogućnost da od utorka, 9. juna 2026. godine, na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prelaz za međunarodni promet roba i putnika.

Kako navode iz UIO, do ovog scenarija moglo bi doći ukoliko u ponedjeljak bude potpisan novi Ugovor o graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, čije potpisivanje, prema najavama, planiraju predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković.

UIO ističe da bi u tom slučaju na sjeveru i sjeverozapadu BiH mogao ostati bez ijednog graničnog prelaza za promet roba koje podliježu potpunom inspekcijskom nadzoru, takozvanog BIP-a.

Iz Uprave navode da prije početka primjene novog ugovora moraju biti ispunjeni svi organizacioni i administrativni uslovi kako bi njegova primjena bila nesmetana.

Postojeći granični prelaz Gradiška ne može nastaviti rad zbog sanacije mosta preko rijeke Save, gdje je zbog oštećenja već obustavljen međunarodni promet putnika i robe.

Istovremeno, novi granični prelaz Gradiška Novi most ne može funkcionisati u skladu s odredbama novog ugovora jer u važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji UIO još nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi most.

UIO podsjeća da je, radi održavanja kontinuiteta rada nakon zatvaranja starog mosta, ranije donijela odluku o privremenom premještanju Carinskog referata Gradiška na lokaciju novog mosta. Na osnovu te odluke, referat je od 19. maja 2026. godine privremeno premješten na novu lokaciju na period od tri mjeseca.

Međutim, početak primjene novog ugovora zahtijeva formiranje nove organizacione jedinice UIO na lokaciji novog graničnog prelaza, što je moguće samo kroz izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO koje treba usvojiti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Iz UIO upozoravaju da bi ovakva situacija mogla imati ozbiljne posljedice po privredu, prevoznike i građane koji koriste granične prelaze u Gradišci. O mogućim problemima već su informisali poslovnu zajednicu putem privrednih komora kako bi privredni subjekti bili blagovremeno upoznati s mogućim poteškoćama u međunarodnom prometu robe.

UIO očekuje da se do stvaranja svih potrebnih uslova za punu primjenu novog ugovora nastavi postupati prema važećem Sporazumu o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske.

Iz Uprave naglašavaju da je neophodno osigurati kontinuitet odvijanja graničnog prometa do završetka sanacije mosta u Gradišci i usvajanja izmjena Pravilnika kojima bi bio uspostavljen Carinski referat Gradiška Novi most.

„Takav scenario mogao bi dovesti do ogromnih poteškoća u odvijanju međunarodnog prometa roba i putnika, sa direktnim posljedicama po privredu, prevoznike i građane sa obje strane granice“, upozorili su iz UIO.