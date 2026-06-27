Prelazak granice zbog smrtnog slučaja: Šta bh. građani moraju znati prije puta

Smrtni slučaj u porodici jedna je od najtežih životnih situacija, a dodatni problem za hiljade građana Bosne i Hercegovine predstavlja činjenica da se veliki broj članova njihovih porodica nalazi u državama Evropske unije.

U trenucima kada je potrebno hitno krenuti na put, mnogi se pitaju postoji li mogućnost bržeg prelaska granice, mogu li biti propušteni preko kolone i kakva je procedura ako je potrebno prevesti preminulu osobu preko državne granice, piše GP Maljevac.

Prema iskustvima brojnih građana koji su se našli u ovakvoj situaciji, granične policije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i drugim evropskim državama često pokazuju razumijevanje za hitne porodične okolnosti. Ipak, važno je naglasiti da ne postoji automatsko pravo prolaska preko kolone samo na osnovu usmene tvrdnje da je nastupio smrtni slučaj u porodici.

Za hitan prelazak granice najčešće je potreban dokaz

U praksi službenici najčešće traže određeni dokaz kojim se potvrđuje hitnost putovanja. To može biti smrtovnica, potvrda bolnice, potvrda pogrebnog društva, poruka ili dokument koji pokazuje da je došlo do smrtnog slučaja.

Odluku o eventualnom prioritetnom prolasku donose službenici na terenu. Ona zavisi od procjene okolnosti, sigurnosne situacije i važećih procedura na graničnom prelazu.

Brojni građani koji su putovali na sahrane navode da su nakon obraćanja policijskim službenicima i pokazivanja dokumentacije bili propušteni preko kolone ili upućeni na posebnu traku za kontrolu.

S druge strane, postoje i slučajevi kada to nije bilo moguće zbog velikog intenziteta saobraćaja ili sigurnosnih razloga. Zbog toga se putnicima preporučuje da ostanu smireni, objasne situaciju i prije dolaska na granicu pripreme svu dokumentaciju koju imaju.

Prevoz preminule osobe preko granice ima posebnu proceduru

Posebna procedura primjenjuje se kada je potrebno prevesti preminulu osobu iz jedne države u drugu. Tada više nije riječ o običnom prelasku granice, nego o međunarodnom transportu posmrtnih ostataka, koji podliježe posebnim pravilima i dokumentaciji.

U gotovo svim državama za takav transport potrebna je sprovodnica, službeni dokument koji omogućava prenos posmrtnih ostataka preko državnih granica.

Zahtjev za izdavanje sprovodnice podnose članovi porodice ili ovlašteno pogrebno društvo, a izdaju je nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva ili druge nadležne institucije.

Pored sprovodnice, uobičajeno su potrebni izvod iz matične knjige umrlih, ljekarska potvrda o smrti sa navedenim uzrokom smrti, identifikacioni dokumenti preminule osobe, kao i podaci o vozilu i prevozniku koji obavlja transport.

U određenim slučajevima potrebne su i dodatne saglasnosti, posebno kada je riječ o zaraznim bolestima ili ranije ekshumiranim posmrtnim ostacima.

Građani koji su prošli kroz postupak prevoza preminulih iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i drugih evropskih država često ističu da je angažovanje ovlaštenog pogrebnog društva najjednostavnije rješenje.

Takve kompanije uglavnom preuzimaju kompletnu organizaciju dokumentacije, komunikaciju s ambasadama i konzulatima, kao i koordinaciju prelaska granica.

Važno je znati da se međunarodni transport preminule osobe ne može obavljati običnim putničkim vozilom bez potrebnih dozvola i dokumentacije. U većini slučajeva transport se obavlja specijalizovanim pogrebnim vozilima koja ispunjavaju propisane zdravstvene i tehničke uslove za međunarodni prevoz posmrtnih ostataka.

Iako su granične policije svakodnevno suočene s različitim hitnim situacijama, iskustva građana pokazuju da ljudski pristup i razumijevanje i dalje postoje.

U slučaju smrtnog slučaja u porodici najvažnije je odmah pripremiti dokumentaciju koja potvrđuje okolnosti putovanja, obratiti se službenicima na granici i jasno objasniti razlog hitnog prelaska.

Kada je riječ o prevozu preminule osobe, postupak je znatno složeniji i zahtijeva prethodno pribavljanje svih potrebnih dozvola i međunarodnih dokumenata propisanih zakonima država kroz koje se transport obavlja.