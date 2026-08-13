/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj četvrtak

Tuzla bi u naredne dvije godine mogla postati prva lokalna zajednica u BiH sa stopostotnom pokrivenošću javnim vodosnabdijevanjem, za šta je Vlada TK osigurala sedam miliona KM.

Zbog suše i smanjene izdašnosti izvorišta, iz tuzlanskog Vodovoda pozvali su građane na racionalnu potrošnju vode, uz mogućnost uvođenja dodatnih ograničenja ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave.

Spasioci su kod otoka Krka pronašli tijelo jednog od dvojice nestalih Portugalaca, dok se potraga za drugim muškarcem i dalje nastavlja.

Šemsudin Mehmedović upozorio je na disproporcionalnu etničku zastupljenost u institucijama BiH i podsjetio da je odbijen njegov prijedlog kojim bi prednost pri zapošljavanju imali nedovoljno zastupljeni narodi i Ostali.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu protiv ministra Srđana Amidžića zbog sumnje da nije proveo odluke koje se odnose na finansiranje i rad Memorijalnog centra.

U Gradačcu je otvoren 53. međunarodni Sajam šljive, koji je okupio oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.

Među najčitanijim temama na portalu rtvslon.ba danas su novi Zakon o radu u FBiH, sanacija klizišta na Sjenjaku, protest autoškola i instruktora u Tuzli te troškovi provođenja ovogodišnjih izbora.

Košarkaška reprezentacija BiH počela je pripreme na Vlašiću za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, uz pripremne utakmice protiv Poljske i KK Bosna.

U nastavku dnevnika donosimo informacije o planiranim isključenjima električne energije na području Tuzlanskog kantona.

Za kraj dnevnika pogledajte kakve nas vremenske prilike očekuju narednih dana.