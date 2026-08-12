/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. august

Ali Huremović
/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. august

Dnevnik Crno i bijelo donosi pregled najvažnijih događaja koji su obilježili srijedu, 12. august, u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, ali i vijesti iz sporta, kulture i drugih oblasti.

Cijelo izdanje dnevnika Crno i bijelo pogledajte u videu:

U fokusu večerašnjeg izdanja bila je odluka o isplati jednokratne novčane pomoći penzionerima u Tuzlanskom kantonu. Sporazum Vlade TK i Federalnog zavoda za PIO/MIO omogućit će isplatu po 100 KM za 39.043 korisnika sa najnižim penzijama, a riječ je o mjeri koja se provodi petu godinu zaredom.

Pažnju javnosti privukli su i novi protesti članova Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije. Nezadovoljni su uvođenjem novog aplikacionog sistema za obuku i polaganje vozačkih ispita, dok zbog neslaganja sa Ministarstvom obrazovanja TK više od 300 kandidata čeka izlazak na ispit.

U dnevniku donosimo i informacije o akciji podizanja svijesti o trgovini ljudima i radnoj eksploataciji koja je održana u Tuzli, tokom koje je poseban apel upućen roditeljima zbog sve češćeg vrbovanja potencijalnih žrtava putem interneta.

Govorimo i o slučaju iz Živinica, gdje je Kantonalno tužilaštvo TK predložilo pritvor za muškarca osumnjičenog za nasilničko ponašanje i nanošenje lakih tjelesnih povreda, kao i o policijskoj istrazi u Gračanici nakon koje je utvrđeno postojanje sumnje da je jedan muškarac lažno prijavio razbojništvo.

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