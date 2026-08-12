Auto vam je dugo stajao? Ovo obavezno provjerite prije nego krenete

Ako automobil nekoliko dana ili sedmica stoji parkiran, na kočionim diskovima i dobošima može se pojaviti površinska hrđa. Razlog je jednostavan – ovi dijelovi izrađeni su od čelične legure koja nema snažnu zaštitu od korozije.

Problem je izraženiji u vlažnim uslovima, posebno ako je vozilo parkirano na podlozi koja se sporo suši.

Prije prve vožnje preporučuje se da nekoliko puta lagano pritisnete i otpustite papučicu kočnice. Nakon polaska, ako uslovi na cesti to dozvoljavaju, možete nekoliko puta blago zakočiti kako bi se površinski sloj hrđe postepeno uklonio.

Vozači bi trebali obratiti pažnju i na neuobičajene zvukove. Ako škripanje ili cviljenje ne prestane ni nakon nekoliko kočenja, preporučuje se pregled kočnica u servisu.

Ako unaprijed znate da će automobil duže mirovati, korisno je prije parkiranja nekoliko puta lagano zakočiti na suhoj cesti. Time se kočione površine mogu očistiti od vlage i prljavštine te smanjiti mogućnost pojave korozije.