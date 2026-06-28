Dugme koje mnogi ignorišu može brže rashladiti auto i smanjiti potrošnju goriva

Dugme sa simbolom automobila i kružnom strelicom često je jedna od zanemarenih funkcija u vozilu. Ipak, njegova pravilna upotreba može pomoći da se kabina brže rashladi, da klima uređaj radi s manje napora, da se smanji potrošnja goriva i da se putnici zaštite od zagađenog zraka.

Ljetne vrućine parkirani automobil mogu pretvoriti u pravu pećnicu, a prva reakcija mnogih vozača je da odmah uključe klimu na najjače. Iako to djeluje kao najbrže rješenje, stručnjaci navode da to nije uvijek najefikasniji način rashlađivanja. Ključ se krije u dugmetu za recirkulaciju zraka, prenosi Drive.

Kada je recirkulacija uključena, sistem zatvara dovod vanjskog zraka i koristi zrak koji se već nalazi u kabini. Na taj način prekida se ulazak vrućeg zraka izvana, pa klima uređaj može brže postići željenu temperaturu i raditi pod manjim opterećenjem.

Kako pravilno koristiti recirkulaciju zraka ljeti

Za najbolji efekat stručnjaci savjetuju jednostavan postupak. Prvo je potrebno otvoriti sve prozore na otprilike jednu minutu kako bi iz kabine izašao vreo zrak. Unutrašnjost automobila koji je bio parkiran na suncu često može biti znatno toplija od vanjske temperature.

Nakon kratkog provjetravanja, prozore treba zatvoriti, uključiti klima uređaj i odmah aktivirati recirkulaciju zraka. Tada sistem više ne hladi vrući vanjski zrak, nego brže rashlađuje zrak koji je već djelimično ohlađen u kabini.

Ovaj trik ubrzava hlađenje i smanjuje opterećenje kompresora klime, što može direktno uticati i na manju potrošnju goriva.

Dugme može pomoći i protiv smoga, prašine i neugodnih mirisa

Recirkulacija zraka nije korisna samo zbog bržeg hlađenja. Ona ima važnu ulogu i u zaštiti zdravlja, jer može spriječiti ulazak štetnih čestica u kabinu.

Posebno je korisna u gradskim gužvama, tunelima ili na prašnjavim cestama. Kada se zatvori dovod vanjskog zraka, smanjuje se ulazak smoga, prašine, neugodnih mirisa i polena, što može pomoći osobama koje imaju alergije.

Istraživanja pokazuju da se upotrebom recirkulacije količina štetnih čestica u kabini može smanjiti i za 20 posto, čime se putnicima osigurava čišći zrak tokom vožnje.

Kada recirkulaciju treba isključiti

Iako je korisna tokom vrućih dana, recirkulaciju zraka ne treba koristiti stalno. Jedna od najčešćih grešaka je njeno uključivanje tokom hladnijih i vlažnih dana.

Na prvi pogled može djelovati logično spriječiti ulazak hladnog zraka zimi, ali recirkulacija tada zadržava vlagu koja nastaje disanjem putnika. Ta vlaga se nakuplja u kabini i brzo može dovesti do zamagljivanja stakala.

Zamagljena stakla drastično smanjuju vidljivost i stvaraju ozbiljan sigurnosni rizik. Zbog toga se zimi i tokom kiše preporučuje dovod svježeg zraka, jer pomaže da se unutrašnjost vozila isuši i da stakla ostanu čista.

Predugo korištenje može uticati na koncentraciju vozača

Najozbiljniji rizik povezan s neprekidnom upotrebom recirkulacije jeste nakupljanje ugljen-dioksida u kabini. U zatvorenom prostoru putnici disanjem postepeno smanjuju količinu kisika i povećavaju koncentraciju ugljen-dioksida.

Povišen nivo ovog gasa može izazvati umor, pospanost, glavobolju i pad koncentracije. To je posebno opasno tokom vožnje, naročito na dužim putovanjima.

Inženjeri iz automobilske industrije upozoravaju da je na autoputu ili tokom dužih vožnji potrebno povremeno isključiti recirkulaciju i pustiti svježi zrak u kabinu. Na taj način vozač lakše održava budnost, a vožnja ostaje sigurnija.

Dugme za recirkulaciju zraka zato je korisno, ali ga treba koristiti umjereno. Idealno je za brzo početno hlađenje tokom ljetnih vrućina i za kratkotrajnu zaštitu od zagađenog zraka, smoga, prašine i neugodnih mirisa. Ipak, važno je na vrijeme prebaciti sistem na dovod svježeg zraka kako bi se izbjeglo zamagljivanje stakala i pad koncentracije.

Noviji automobili često imaju senzore koji automatski regulišu ovaj proces i prilagođavaju kvalitet zraka bez stalne reakcije vozača. Time se povećavaju udobnost i sigurnost tokom vožnje.