Meduze u Jadranu, evo koje su opasne

Meduze u Jadranu tokom ljetnih mjeseci mogu pokvariti bezbrižan dan na plaži, a iako većina vrsta nije opasna po život, kontakt s pojedinim meduzama može izazvati veoma bolan osjećaj pečenja, crvenilo, otok i osip na koži.

Među vrstama na koje kupači trebaju posebno obratiti pažnju je morska mjesečina, odnosno Pelagia noctiluca. Njene žarne ćelije nalaze se na pipcima, ali i na drugim dijelovima tijela, zbog čega kontakt može izazvati intenzivnu bol, crvenilo, otok i promjene na koži. Reakcija najčešće ostaje lokalna, ali kod osjetljivijih osoba mogu se javiti i izraženiji simptomi.

Neugodna može biti i kompas meduza, Chrysaora hysoscella, prepoznatljiva po smeđim šarama na klobuku koje podsjećaju na kompas. Kontakt s njenim pipcima može izazvati povrede kože slične opekotinama, iako se smatra manje neugodnom od morske mjesečine. Ova vrsta zabilježena je i u Jadranskom moru.

U Jadranu je zabilježena i Benovićeva meduza, čiji je danas prihvaćeni naučni naziv Mawia benovici. Ranije je bila poznata kao Pelagia benovici, a naknadnim istraživanjima svrstana je u poseban rod Mawia. Riječ je o znatno rjeđoj vrsti, ali je također poznata po mogućnosti da ubode kupače.

Ako dođe do kontakta s meduzom, najvažnije je izaći iz mora i ne trljati zahvaćeno mjesto. Kožu treba isprati morskom, a ne slatkom vodom, jer slatka voda može dodatno aktivirati preostale žarne ćelije. Ostatke pipaka potrebno je pažljivo ukloniti pincetom ili rubom kartice, bez dodirivanja golim rukama.

Nakon toga zahvaćeni dio tijela može se držati u vrlo toploj vodi, ali ne toliko vrućoj da izazove opekotine. Zdravstvene preporuke navode zagrijavanje zahvaćenog područja približno 20 do 40 minuta kao jedan od načina ublažavanja boli. Ne preporučuje se trljanje kože pijeskom, a poznati savjet da se mjesto uboda polije urinom također treba izbjegavati.

Kod sirćeta odnosno octa preporuke nisu potpuno jednake za sve vrste meduza. Pojedini zdravstveni izvori preporučuju ga kod određenih uboda, dok ga drugi ne preporučuju kao opću mjeru. Zbog toga je, kada nije poznato koja je vrsta meduze izazvala reakciju, sigurnije držati se ispiranja morskom vodom, uklanjanja pipaka i tretmana toplom vodom te slijediti upute spasilaca ili zdravstvenih radnika.

Većina kontakata sa meduzama u Jadranu završava bolnom i neugodnom lokalnom reakcijom. Međutim, medicinsku pomoć potrebno je odmah potražiti ako se pojave otežano disanje, bol u grudima, povraćanje, jaka vrtoglavica, gubitak svijesti ili izrazito oticanje. Poseban oprez potreban je ako je meduza zahvatila područje očiju, usta ili vrata.

Čak i meduzu koja izgleda mrtvo ili je izbačena na obalu nije preporučljivo dirati. Žarne ćelije mogu ostati aktivne i nakon što životinja ugine, pa je najbolje izbjegavati kontakt i upozoriti djecu da ih ne uzimaju rukama.