Put iz BiH do mora mogao bi biti kraći: Tunel kroz Biokovo ulazi u novu fazu

Put iz BiH do mora mogao bi u budućnosti biti brži i jednostavniji zahvaljujući projektu izgradnje cestovnog pravca Ravča prema Drveniku, koji uključuje i tunel dug oko 2,5 kilometara kroz Biokovo.

Projekt je napravio novi važan korak prema realizaciji, nakon što je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir najavio da će tokom ovog mjeseca biti podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Time bi ovaj infrastrukturni projekt, nakon godina najava i priprema, ušao u konkretniju administrativnu fazu.

Procijenjena vrijednost izgradnje tunela i pristupnih cesta iznosi oko 240 miliona KM, a nova saobraćajnica trebala bi povezati Drvenik i južni dio Makarskog primorja s čvorom Ravča na autocesti A1.

Ovaj pravac posebno je važan i za brojne građane Bosne i Hercegovine koji svake godine putuju prema Makarskoj rivijeri, Drveniku, ali i trajektnim lukama za Hvar i Korčulu. Put iz BiH do mora na ovom dijelu obale mogao bi biti znatno rasterećen, posebno tokom ljetne sezone kada su gužve prema Jadranu najizraženije.

Kako piše BiznisInfo.ba, kroz budući tunel planirano je i postavljanje magistralne vodovodne cijevi. Hrvatske ceste, prema najavama, na tome intenzivno sarađuju s Hrvatskim vodama, čime bi se osim boljeg saobraćajnog povezivanja rješavao i dugogodišnji problem vodosnabdijevanja južnog dijela Makarskog primorja, kao i dijelova Hvara i Brača.

Nova cesta imala bi značaj i za razvoj turizma i privrede ovog dijela Dalmacije. Lokalni predstavnici ranije su isticali da bi projekt mogao otvoriti prostor za nove hotelske kapacitete, razvoj poslovnih zona u zaleđu Makarske rivijere, ali i bolje povezivanje s Vrgorcem i Ljubuškim.

Očekuje se i rasterećenje saobraćaja kroz Makarsku, jer bi dio vozila koja idu prema Drveniku i trajektnoj luci mogao koristiti novi cestovni pravac. Time bi put iz BiH do mora, naročito prema južnom dijelu Makarske rivijere, bio brži i funkcionalniji.

Podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu smatra se jednim od prvih konkretnih koraka koji bi trebali otvoriti put prema izradi glavnog projekta, pribavljanju potrebnih dozvola i pripremi za početak radova.