Cijene goriva u Srbiji i BiH: Isplati li se točiti preko granice?

Cijene goriva u Srbiji i BiH pokazuju da odlazak preko granice samo radi punjenja rezervoara trenutno nije dobra ideja, iako je Vlada Srbije produžila smanjenje akciza na naftne derivate.

Vlada Srbije odlučila je da do 2. augusta zadrži akcize na gorivo umanjene za 20 posto. Privremena akciza na bezolovni benzin iznosi 57,60 dinara po litru, dok je za dizel određena na 59,23 dinara. Odluka je donesena kako bi se ublažile posljedice rasta cijena sirove nafte i poremećaja na međunarodnom tržištu.

Međutim, smanjenje akciza ne znači da je gorivo u Srbiji jeftinije nego u Bosni i Hercegovini. Od 24. jula litar evrodizela na pumpama u Srbiji košta najviše 224 dinara, dok je cije