Markiranje goriva u BiH: Hoće li vozači plaćati više?

Markiranje goriva u BiH trebalo bi omogućiti lakšu kontrolu porijekla, kvaliteta i poreznog statusa benzina i dizela koji se prodaju na domaćem tržištu, ali istovremeno otvara pitanje mogućeg rasta cijena na benzinskim pumpama.

U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine potpisan je ugovor za uspostavljanje sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Ugovor su potpisali resorni ministar Staša Košarac i predstavnik američke kompanije Authentix, koja će ovaj posao obavljati narednih pet godina.

Potpisivanju je prisustvovao i otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH John Ginkel. Authentix će sistem provoditi zajedno s konzorcijem domaćih partnera predvođenim kompanijom INSPEKT RGH.

Šta zapravo znači markiranje goriva?

Markiranje podrazumijeva dodavanje veoma male količine posebne hemijske oznake u gorivo. Ta oznaka ne mijenja način rada motora, nego nadležnim organima omogućava da provjere odakle gorivo dolazi, da li je legalno uvezeno i jesu li za njega plaćene propisane dažbine.

Jednostavnije rečeno, gorivo dobija svojevrsni nevidljivi „potpis“. Inspektori uzimanjem uzorka mogu utvrditi pripada li gorivo legalnom lancu snabdijevanja ili postoji sumnja da je krijumčareno, nepropisno miješano ili stavljeno u promet mimo zakonskih procedura.

Vijeće ministara BiH krajem prošle godine usvojilo je Pravilnik o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, čime je stvoren pravni osnov za uvođenje novog sistema.

Iz Ambasade SAD-a naveli su da će tehnologija kompanije Authentix pomoći u borbi protiv krijumčarenja i vozačima pružiti veću sigurnost da gorivo koje kupuju dolazi iz legalnih izvora.

Šta bi vozači mogli dobiti novim sistemom?

Zagovornici markiranja tvrde da bi ovaj sistem trebao otežati prodaju goriva nepoznatog porijekla i smanjiti prostor za sivu ekonomiju. To bi, prema njihovim očekivanjima, trebalo donijeti veću zaštitu kupaca, veće porezne prihode i ravnopravnije uslove za legalne uvoznike i distributere.

Kontrola bi trebala obuhvatiti gorivo od ulaska u Bosnu i Hercegovinu ili izlaska iz rafinerije, pa sve do prodaje na benzinskim pumpama. Na taj način nadležni organi mogli bi lakše utvrditi gdje je došlo do eventualne zloupotrebe.

Ukoliko sistem bude dosljedno provođen, vozači bi trebali imati veću sigurnost da gorivo na pumpama ispunjava propisane uslove i da nije dio ilegalne trgovine.

Hoće li markiranje poskupjeti gorivo?

Najviše pažnje javnosti privlači mogući uticaj novog sistema na cijene. Prema dosadašnjim procjenama, samo markiranje moglo bi povećati cijenu goriva za oko dva feninga po litru.

To znači da bi vozač prilikom punjenja rezervoara od 50 litara mogao platiti približno jednu marku više. Međutim, upozorenja pojedinih učesnika na tržištu odnose se i na druge troškove provođenja sistema, zbog čega nije isključeno da konačno povećanje bude veće.

Koliko će markiranje goriva u BiH zaista uticati na maloprodajne cijene bit će jasnije nakon početka pune primjene pravilnika i utvrđivanja svih troškova koje će snositi uvoznici, distributeri i benzinske pumpe.

Zašto je pravilnik izazvao protivljenje?

Protivnici novog sistema upozoravaju da se markiranje goriva provodi u relativno malom broju evropskih zemalja, kao i da bi određene procedure mogle usporiti uvoz i prouzrokovati dodatna zadržavanja na graničnim prijelazima.

Otvoreno je i pitanje ko će na kraju snositi troškove sistema. Ukoliko ih kompanije uključe u prodajnu cijenu, najveći dio tereta platit će građani i privreda kroz skuplje gorivo.

Novi sistem zato će se procjenjivat